George Michael: Seine größten Hits

George Michael war einer der großen Popstars, eine Ikone der 80er und 90er-Jahre wie die ebenfalls bereits gestorbenen Musiker Prince, Michael Jackson oder Whitney Houston. Seine bekanntesten Lieder im Überblick.

George Michael starb am Sonntag im Alter von 53 Jahren. Bild: AFP

Ohrwürmer, provokante Texte, Stilmix mit Gospel oder Bossanova - George Michael hat mit seiner Musik viele Menschen bewegt.

LAST CHRISTMAS

Sein größter Hit - erschienen 1984 - ist ein Klassiker zum Weihnachtsfest. Ein Ohrwurm sondergleichen, fast ebenbürtig mit "Stille Nacht". Der Videoclip wurde gedreht in den Schweizer Alpen. Eingängiger Text: "Last Christmas, I gave you my heart/But the very next day, you gave it away/This year, to save me from tears/I'll give it to someone special."

CARELESS WHISPER

Das Saxofon dieses durchaus als Schmusesong geeigneten Ohrwurms brennt sich ins Gedächtnis. Erschienen 1984, handelt die Popballade von Schuldgefühlen nach einem Seitensprung.

FATHER FIGURE

Die Popballade - erschienen 1987 - handelt textlich von einem Mann, der ein Liebhaber im Stile eines Daddys, eine Vaterfigur, sein will.

FAITH

Im Jahr 1987 erschienenes Lied mit einprägsamem Gitarrensound und Country-Elementen. Textlich geht es darum, sich nur mit Vorsicht und Vertrauen auf jemanden einzulassen und nicht einfach schnell zu verlieben.

I WANT YOUR SEX

Lied aus dem Jahr 1987, das zum Soundtrack von "Beverly Hills Cop II" gehörte und in dessen Videoclip George Michael, der erst 1998 sein Coming-out für weite Teile der Öffentlichkeit hatte, halbnackt als heterosexuelles Sexsymbol inszeniert wird.

FREEDOM

Dieser oft auch "Freedom!'90" genannte Song, um ihn von einem gleichnamigen Wham!-Lied zu unterscheiden, ist von Gospel und Funk beeinflusst. Der Videoclip sorgte für Aufsehen, weil George Michael darin nicht auftritt, sondern lauter Supermodels wie Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz oder Cindy Crawford.

JESUS TO A CHILD

Sanfter Ohrwurm von 1996 mit Bossanova-Elementen, der trotz Jesus im Titel weniger religiös ist als es scheint. Es handelt sich vielmehr um ein Liebeslied, gewidmet dem Brasilianer Anselmo Feleppa, den George Michael sehr liebte und der früh an den Folgen von Aids starb.

FASTLOVE

Grooviges Lied von 1996 über schnelle Liebe und heißes Flirten. "But if you're looking for fastlove/If that's love in your eyes/It's more than enough/Had some bad love/So fastlove is all that I've got on my mind."

ein toller Sänger und Komponist.



Einziger Trost für Angehörige und Fans - er ist friedlich eingeschlafen und musste nicht leiden. 53 ist natürlich viel zu früh.

