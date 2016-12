George Michael: Diese Weihnachten wurden seine letzten

LONDON. Der britische Popsänger George Michael ist am Sonntag gestorben. Er wurde 53 Jahre alt. Die Todesursache war zunächst unklar, sein Manager Michael Lippman sprach von Herzversagen.

Kaum jemand assimilierte mit solch spielerischer Leichtigkeit Soul, Pop und Funk zu einer einfühlsamen Melange wie George Michael. Er war ein belächeltes Teenie-Phänomen, das es zum respektierten Solokünstler schaffte. Ein homosexueller Künstler, der sich nie verbog und sich gegen jede Diskriminierung durch das Musikgeschäft mit Vehemenz wehrte. Und vor allem aber war Georgios Kyriakos Panagiotou ein begnadeter Sänger. Am Sonntag starb George Michael im Alter von 53 Jahren an Herzversagen.

Seine Karriere startete der Sohn einer Britin und eines griechisch-zypriotischen Vaters 1981 gemeinsam mit seinem Schulfreund Andrew Ridgeley. Dieser hatte das glänzende Aussehen und den Playboy-Charme, doch Michael die seelenvolle Gänsehaut-Stimme und das feine Händchen für geschmeidige Soulpop-Songs. Als Wham! landete das Duo bis 1986 Hits wie „Wake Me Up Before You Go-Go“, „Freedom“ und natürlich das seit der Todesnachricht vom Christtag fast wie eine bittere Pointe wirkende „Last Christmas“.

Das im Oktober 1987 veröffentlichte Debütalbum „Faith“ markierte eine Zäsur. Aus dem Wham!-Bubi mit der zweifelhaften Föhnfrisur wurde ein echter Popstar, der nicht nur mit Rock’n’Roll und Disco, sondern auch heftig mit Burschen und Mädels zugleich flirtete. Die mit Hits wie „I Want Your Sex“ und „Father Figure“ gespickte Platte verkaufte 25 Millionen Exemplare, doch setzte der Weltruhm George Michael psychisch schwer zu. Privat litt er an Gewissensbissen, da er aus Rücksicht auf seine betagte Mutter seine Homosexualität geheim hielt, sowie am AIDS-Tod seines Lebensgefährten Anselmo Feleppa.

Auch beruflich waren die 90er-Jahre ein turbulentes Jahrzehnt für den manisch-perfektionistischen Musiker. Nicht nur war sein ambitioniertes zweites Album „Listen Without Prejudice Vol.1“ ein veritabler Flop, auch zog unter anderem seine Weigerung, Musikvideos zu drehen, einen letztlich erfolglosen Rechtsstreit mit seiner Plattenfirma nach sich. Das zwischen Edel-Pop und grandioser Schnulzigkeit changierende Album „Older“ erschien 1996 bei einem neuen Label, die Turbulenzen rissen aber nicht ab.

Im April 1998 verhaftete ihn ein Undercover-Polizist in einer öffentlichen Toilette in Los Angeles wegen „ungebührlichen Verhaltens“. Nach diesem Zwangs-Outing wurde George Michael offensiver und auch explizit politischer. Er schrieb kurz darauf die Single „Outside” samt dazugehörigem Video, in dem sich zwei Polizisten küssen, 2002 watschte er George W. Bush und Tony Blair mit dem Song „Shoot The Dog“ (aus seinem letzten regulären Studioalbum „Patience“) gnadenlos ab.

Auch ohne neues Material ging Michael regelmäßig auf Tournee, obwohl er seiner angeschlagenen Gesundheit Tribut zollen musste. Im November 2011 erkrankte er vor einem Konzert in Wien an einer Lungenentzündung, drei Wochen lag er im AKH im Koma. Am 25. Dezember hörte sein Herz leider endgültig zu schlagen auf.

Reaktionen

Sein Tod hat weltweit für Bestürzung gesorgt. Elton John schrieb auf Instagram, er habe einen geliebten Freund und einen brillanten Künstler verloren. George Michaels früherer Band-Partner Andrew Ridgeley twitterte, der Verlust seines geliebten Freundes breche ihm das Herz. Der britische Sänger Robbie Williams meinte, "Oh Gott, nein...ich liebe dich, George...Ruhe in Frieden". Der Sänger Martin Fry von der Band ABC twitterte: "Ich bin am Boden zerstört." Der frühere BBC-Discjockey Tony Blackburn sagte, Michaels früher Tod sei kaum zu glauben: "Dieses furchtbare Jahr dauert weiter an."

Madonna hat auf Facebook gepostet: "Lebewohl mein Freund. Wieder ist ein großer Künstler von uns gegangen. Kann sich das Jahr 2016 jetzt nicht verpissen?" 2016 sind zahlreiche Stars der Musikszene gestorben, wie David Bowie (69), Prince (57), Leonard Cohen (82), Status-Quo-Gitarrist Rick Parfitt (68) sowie die Jazz-Sängerin Natalie Cole (65).

