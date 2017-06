Fünfte Staffel von "Luther" kommt

NEW YORK. Ende 2015 lief die vierte und bisher letzte Staffel von "Luther" als zweistündiger Fernsehfilm. Nun hat BBC America eine weitere Staffel der viel gepriesenen britischen Krimiserie bestellt.

Hauptdarsteller Idris Elba Bild: EPA

Serienschöpfer Neil Cross und Hauptdarsteller Idris Elba sind beide wieder an Bord, wurde am Montag bekanntgegeben. Die Dreharbeiten für die vier Folgen sollen Anfang nächsten Jahres beginnen.

Ein Premierendatum steht demnach noch nicht fest. "Luther" feierte Erstausstrahlung im Frühling 2010 und wird von den BBC Studios gemeinsam mit dem US-Ableger BBC America produziert. Im Zentrum steht der geniale Londoner Detective John Luther, der mit unkonventioneller Vorgehensweise und dunkler Seite auffällt.

Für die Verkörperung der Titelrolle wurde Idris Elba u.a. mit einem Golden Globe und einem SAG Award ausgezeichnet. Die TV-Rolle bedeutete den internationalen Durchbruch für den Briten, der zuletzt zunehmend in Hollywood gebucht wird: Nach Rollen in der Netflix-Eigenproduktion "Beats of No Nation" oder "Mandela - Der lange Weg der Freiheit" ist der 44-Jährige diesen Sommer an der Seite von Matthew McConaughey in der Stephen-King-Verfilmung "Der Dunkle Turm" zu sehen.

