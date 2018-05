Französischer Wodka und Kokoswasser, aber ja keine Paprika für die Vampire

Clam: Die OÖN verraten die Sonderwünsche von Johnny Depp, Alice Cooper und Joe Perry.

Rock’n’Roll-Supertruppe: Joe Perry, Johnny Depp und Alice Cooper gastieren am 30. Juni beim von den OÖNachrichten präsentierten Konzertsommer auf Burg Clam. Bild:

Ausverkaufte Hallen, hymnische Kritiken, gleich vier neue Songs aus dem noch unveröffentlichten zweiten Album, dazu Johnny Depp, der Bowies "Heroes" singt – die ersten Nordamerika-Konzerte der Supertruppe Hollywood Vampires verliefen triumphal. Am 30. Juni gastieren Depp, Alice Cooper und Joe Perry beim OÖN-Konzertsommer auf Burg Clam. Wenige Restkarten für das Österreich-Debüt der Vampire sind noch erhältlich.

Während sich die Fans auf lässigen Rock’n’Roll und zahlreiche Hadern à la "Sweet Emotion", "Baba O’Riley" "Ace of Spades" oder "School’s Out" freuen, laufen hinter den Kulissen von Burg Clam die Gig-Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Denn schließlich gilt es, diverse Sonderwünsche der Herren zu erfüllen, wie ein Blick in das "Vampires"-Handbuch für den Veranstalter, den so genannten "Rider", zeigt (siehe Faksimile rechts).

So müssen in der Garderobe von Johnny Depp unter anderem eine Flasche französischer "Grey Goose"-Wodka sowie je eine Flasche Cabernet und Pino Noir bereitstehen, dazu Tonic Water, "Dr. Pepper"-Limonade, vier frische Zitronen und ein großer Sack Eiswürfel. Als Snack wünscht sich der Hollywood-Superstar sechs hartgekochte Eier, Schinken, Truthahn-Wurst sowie Karotten- und Sellerie-Sticks mit passendem "Ranch"-Dip. Ganz wichtig: keine Paprika für Herrn Depp, der gegen das Gemüse allergisch ist!

Auf Alkoholika verzichtet Bandkollege Alice Cooper komplett. Der Schockrocker bevorzugt Sprite, Coke Zero und Mineralwasser. Dazu nascht der 70-Jährige Käse (aber nur milde Sorten), Cracker und frisch gemachten Hummus. Über die Stränge schlägt Cooper mit einem Packerl "Nacho Cheese Doritos"- Chips.

Aerosmith-Gitarrist Joe Perry hegt eine Schwäche für griechisches Joghurt, wovon er gleich acht Becher bestellt hat. Dazu besteht er auf sechs Flaschen Kokosnuss-Wasser der Marke "Vita Coco", frischen Apfelsaft und Ingwer-Tee. Während Depp und Cooper sich beim Abendessen auf den Veranstalter verlassen – vorausgesetzt das Essen ist "gesund, ausbalanciert und mit lokalen und saisonalen Produkten zubereitet" – hat Perry fixe Dinner-Pläne. Entweder kommen ein Filet Mignon (natürlich "medium" gebraten) mit gedämpftem Brokkoli oder Lachs mit Gemüse auf seinen Tisch. Mahlzeit!

OÖN-Konzertsommer

Neben den Hollywood Vampires sind folgende Termine fix:

21. Juni: Nickelback

Die kanadischen Rocker bringen alle ihre Hits mit nach Clam. Achtung: Nur noch Restkarten erhältlich!

28. Juni: Nick Cave & The Bad Seeds

Der Australier macht mit „Skeleton Tree“ erstmals auf der Meierhofwiese Station.

29. Juni: Clam Rock Festival

Neben den Headlinern Status Quo (Bild) sind Jimmy Cliff, Eric Burdon und Gary Clark jr. dabei.

19. Juli: Sunrise Avenue

Der Burg-Clam-Auftritt der Finnen um Sänger Samu Haber („The Voice“) ist restlos ausverkauft.

21. Juli: Jack Johnson

Der singende Ex-Surfprofi aus Hawaii feiert sein Clam-Debüt, das Vorprogramm bestreitet Milow.

27. Juli: James Blunt

Endlich: Der britische Superstar kehrt zurück nach Clam! Support: Ina Regen („Wie a Kind“).

Karten gibt es bei der OÖN-Tickethotline 0732/7805 - 805

