Festival voller Soli für Linz

Neue Musik: Im Brucknerhaus und auf öffentlichen Plätzen wird von 7. bis 10. Juni aufgespielt

Festivalleiter Peter Androsch Bild: (Winkler)

"Mit Musik an Stellen, an denen man sie gerade nicht erwartet", will Dietmar Kerschbaum, künstlerischer Leiter des Linzer Brucknerhauses, die Stadt beleben. Gelingen soll das mit dem "Festival Neue Musik – Total Solo" von 7. bis 10. Juni.

Geleitet wird es vom Komponisten Peter Androsch, für den "sowohl das stimmliche als auch das musikalische Solo die wohl intimste Art der Begegnung ist, für die Musiker und die Zuhörer". Genau diese Intimität will Androsch aus dem Brucknerhaus hinaustragen.

Für die Festivalschiene "Linz Linien", zweifelsohne eines der Herzstücke, haben Lehrende und Studierende der Anton Bruckner Universität mehr als ein Jahr lang Solostücke der Moderne und Avantgarde einstudiert, an den Festivaltagen (jeweils von 7 bis 18 Uhr) werden sie diese in Linz – überraschend und ohne Ankündigung – auf Straßen, Plätzen, Dächern, Türmen, Hügeln sowie in Schulen, Firmen und Vereinen darbieten. Sechs Routen gibt es, sie reichen vom Mühlkreisbahnhof bis zur SolarCity, vom Botanischen Garten bis zur Industriezeile. Ein Höhepunkt, der für Androsch beinahe der wichtigste ist: das Konzert "Total jung" (10. Juni, 11 Uhr), bei dem Kinder und Jugendliche des Landesmusikschulwerks ihre Kompositionen vorstellen. Drei Konzertabende (nach den "Linz Linien"), Installationen im Spannungsfeld von Licht, Bewegung und Klang im Brucknerhaus-Foyer und Übertragungen von Radio FRO runden das Fest ab, an dem 44 Künstler und 31 Komponisten beteiligt sind.

Info: www.brucknerhaus.at, Karten-Tel.: 0732 / 77 52 30

