Farben, die Musik wurden

Claude Debussy: Am Sonntag jährt sich der Todestag des französischen Komponisten des Impressionismus zum 100. Mal.

C. Debussy (1862-1918) Bild: EA

Mit Betitelungen wie "Die versunkene Kathedrale" oder "Claire de lune – Im Mondlicht" schaffte sich Debussy eine einzigartige Stellung in der Musikgeschichte.

Geboren am 22. August 1862 erlebte er von Kindheit an einen der radikalsten Wandel der Kunstgeschichte mit – die Geburtsstunde des "Impressionismus", ausgelöst durch das Gemälde Impression – soleil levant von Claude Monet (1874).

Im Alter von elf Jahren wurde Debussy als Student des Pariser Konservatoriums aufgenommen, eine vielversprechende Karriere als Konzertpianist verwarf er und verlegte sich aufs Komponieren. Sein eigener Stil – entgegen der Tradition werden Melodien in Farben und motivischen Pinselstrichen gezeichnet – bewirkte Klangbilder, die als fremdartig, schwebend und sphärisch empfunden wurden. Für Traditionalisten jener Zeit eine Unerhörtheit. So schreibt man an der Akademie "Monsieur Debussy scheint gegenwärtig von dem Wunsch besessen zu sein, etwas Bizzares, Unverständliches, Unaufführbares zu schaffen…Die Akademie will hoffen, dass Zeit und Erfahrung in den Ideen und Werken des Herrn Debussy heilsame Veränderungen bewirken können." Obwohl ihm die höchste Auszeichnung des Konservatoriums – ein Aufenthalt zum Komponieren ohne finanzielle Sorgen in der Villa Medici (Rom) – verliehen wurde, kehrte er 1887 vorzeitig nach Paris zurück und distanzierte sich vom Konservatorium.

Skandale und Affären

Nachhaltigen Einfluss auf sein Schaffen hatte die Weltausstellung in Paris 1889. Er lernte südostasiatische Musik kennen und entwickelte eine Harmonik, die europäische mit asiatischer Musik verband. Skandale begleiteten den Komponisten, wie bei der Uraufführung seines Balletts "Der Nachmittag eines Fauns" durch das Ballet Russes und Weltstar Vaslav Nijinksy (1912), aber auch in seinen Rezensionen. So forderte er darin die Abschaffung des Studiums der klassischen Harmonielehre an Konservatorien.

Ebenso turbulent verlief sein Privatleben, zahlreiche Affären führten letztlich zur Ehe mit Emma Bardac, 1905 kam die gemeinsame Tochter "Chouchou" zur Welt. 1909 wurde bei Debussy eine Darmkrebserkrankung festgestellt, seine Schaffenskraft erlahmte, 1918, im Alter von 54 Jahren, starb er.

Debussy war es vergönnt, zu Lebzeiten eine Berühmtheit geworden zu sein. Spricht man heute von französischer Musik der Jahrhundertwende ist sein Name neben Maurice Ravel der klingendste. Werke wie "La Mer", seine einzige Oper "Pelleas et Melissande" (zuletzt im Linzer Musiktheater) errangen Weltruhm. Vor allem aber sind es seine Kompositionen für Klavier, die auf allen Konzertpodien beliebt sind.

Die jüngste Gesamteinspielung seines Klavierwerkes erschien zum Gedenkjahr von Pianist Michael Korstik. Neben seiner internationalen Laufbahn lehrt der Deutsche an der Anton Bruckner Privatuniversität.

*Thomas Kerbl ist Vizerektor der Bruckneruni, nach Abschluss des Klavierstudiums 1984 spielte er in einem 16-teiligen Zyklus in der Neuen Galerie der Stadt Linz Debussys gesamtes Klavier-, Lied- und Kammermusik-Werk.

