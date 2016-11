Erster Hunde-Guide für Oberösterreich

Nachschlagewerk: Von den schönsten Wanderungen mit Hund bis zu rechtlichen Tipps.

Hedi Breit mit ihrer kürzlich verstorbenen Hündin Lola Bild: Werner Streitfelder

Wo gibt es die besten Wanderwege für Mensch und Hund? Wo findet man Badeplätze, von denen man nicht verjagt wird, wenn man einen bellenden Vierbeiner dabei hat? Von den 74.700 Hundebesitzern in Oberösterreich hat sich wohl jeder schon über Fragen wie diese den Kopf zerbrochen. Unter ihnen auch die gebürtige Oberösterreicherin Hedi Breit. Aus Ärger über den Mangel an Informationen über Freizeitmöglichkeiten, Hundeschulen und rechtliche Grundlagen hat sie sich selbst ans Werk gemacht und mit ihrer Mischlingshündin Lola Wissenswertes für einen Hunde-Guide für Oberösterreich und Salzburg recherchiert.

"Als Vorbild diente mir ein Hundeguide für Berlin, den ich entdeckt habe, als ich dort mit meiner Lola auf Urlaub war", erzählt Breit, die hauptberuflich als Marketing- und Eventmanagerin und freie Journalistin tätig ist.

Wichtig war ihr beim Schreiben des Hunde-Guides für Oberösterreich, die Informationen auf lustige Art aufzubereiten. Viel Platz widmete Breit dem Thema Freilaufflächen und Gassi gehen. "Denn es ist für die meisten Hundebesitzer ein Problem, ihrem Hund den nötigen Auslauf bieten zu können, ohne ständig von Hundegegnern angepöbelt zu werden", so die Buchautorin. Linz sei jedoch im Vergleich zu Wien in dieser Hinsicht recht gut ausgestattet. "Es gibt einige große Parks, in denen sich Hunde frei bewegen dürfen", so Breit.

Die Autorin will mit ihrem Buch Hundebesitzern ein breit gefächertes Nachschlagewerk für alles Wissenswerte rund um ihren treuesten Freund anbieten. "Deshalb findet man darin Informationen zu sämtlichen Themenbereichen vom Rezept für Hundekekse über Gesundheitstipps bis zur Haftpflichtversicherung und gesetzlichen Grundlagen", sagt Breit. (gul)

Buchtipp: Hunde-Guide Fred & Otto/ Unterwegs in Oberösterreich und Salzburg, Hedi Breit und Paul Cech, Verlag Fred & Otto, 16,99 Euro.

