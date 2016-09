Eine eindringliche Mahnung wider Terror und Gewalt

Brucknerfest: Andrea Eckert erinnerte als "Esther" an die Opfer des Holocaust.

Andrea Eckert Bild: Herzenberger

Das "Buch Esther" ist Teil der hebräischen Bibel bzw. des christlichen Alten Testaments. Diesen Text rezitierte Andrea Eckert, durchsetzt mit Musik von Alfred Schnittke, Max Bruch, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Alexander von Zemlinsky.

Mit Gedichten jüdischer Literatinnen – etwa Zeilen der im Zwangsarbeitslager Michailowka in der Ukraine umgekommenen Selma Meerbaum-Eisinger oder der in Auschwitz ermordeten Gertrud Kolmar – war dies ein Gedenken an die Pogrome am jüdischen Volk und an die Opfer des Holocaust.

Emotional und intensiv

Die Schnittstellen zwischen Text und Musik fügten sich dramaturgisch klug gewählt über Schlichtheit, Überraschungsmomente und Aussagestärke zur konsequent-schlüssigen Inszenierung.

Das Merlin Ensemble musizierte wohltuend intim, mit Wärme und Geschmeidigkeit, dabei emotional und intensiv. Till Alexander Körbers Klavierton ist samten weich, äußerst modulationsfähig und elastisch; seine ungestüm impulsive Seite ist dem Ensemble immer wieder tonangebend.

Martin Walch (Violine) und Luis Zorita (Violoncello) sind exzellente Spielpartner: Subtil klagender Schmerz an vielerlei Stellen, romantische Empathie bei Mendelssohn oder herausfahrende Schroffheit und fahle Leere bei Schnittke. Das Wort der Vergeltung bestimmte den Schluss des Textes.

Hoffnung auf Versöhnung

Doch reiht man gedanklich Else Lasker-Schülers Gedicht "Versöhnung" an das Ende, so stellt sich ein anderer Nachklang im Gemüt ein: Wir wollen uns versöhnen die Nacht – Wenn wir uns herzen, sterben wir nicht.

Ein eindringlicher Abend, der gerade in der aktuellen Situation als eine Mahnung vor Terror und Gewalt am Menschen zu sehen ist – unabhängig jedweder Volkszugehörigkeit und Herkunft.

Brucknerfest: "Esther", Andrea Eckert, Merlin Ensemble, Brucknerhaus, 26. 9.,

OÖN Bewertung:

