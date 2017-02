Ein getanztes Statement wider das Vergessen

Musiktheater: Ballett "Die Brautschminkerin"

Andressa Miyazato Bild: (Wuschanksi)

Ein düsteres Kapitel in der Geschichte Taiwans, das stellvertretend für Menschenrechtsverletzungen auf der ganzen Welt steht, schlägt Ballettchefin Mei Hong Lin in ihrer neuen Arbeit auf. Premiere ist am Freitag am Landestheater Linz. "Die Brautschminkerin" greift frei nach einer Novelle der taiwanesischen Autorin Li Ang den "Weißen Terror" auf – ein Regime der Gewalt, das die Chinesen nach 1947 in Taiwan etablierten. "Mir geht es nicht um die Geschichte Taiwans, sondern um ein globales Statement, Mitgefühl mit den Opfern zu zeigen und Trost zu spenden", betont die Choreografin. "Man muss vergeben, aber man darf nie vergessen."

Leben wie unter einer Maske

"Die Brautschminkerin" erzählt von einer Witwe, deren Mann dem "Weißen Terror" zum Opfer fiel. Um für den Sohn zu sorgen, schminkt sie Bräute. Eine Metapher für das erstickte Leben wie unter einer Maske. In ihre Rolle schlüpfen zwei Tänzerinnen: Andressa Miyazato und Nuria Gimenez Villarroya. Mei Hong Lin hat zudem 60 Landsleute gefunden, die auf der Bühne das kollektive Gedächtnis verkörpern. In seinem Bühnenbild greift Dirk Hofacker "Vergessenes, Trauer und Tod" auf, passend zu einem "dunklen Stück, das aber nicht ohne Hoffnung" sei.

Die Musik wartet mit einer Überraschung auf: Li-Yu You spielt die taiwanesische Griffbrettzither Guqin, Yuan-Leng Yu stimmt traditionellen Gesang an. Unter der musikalischen Leitung von Michael Erhard begleiten sechs Musiker die Tänzer auf Saxophon, Klarinette, Querflöte, Cello, Schlagzeug und Tasteninstrumenten mit elegischen traditionellen, aber auch atonalen Klängen.

Termine: 10. 2., 19.30 Uhr (Premiere), 14., 17., 22. 2.; 1., 6., 10. 3.; 12., 17. 4., Karten: 0800 218 000, www.landestheater-linz.at

