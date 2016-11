Ein Ufo landet mitten in Linz und gewinnt einen Preis

Jungfotografin Elisa Lerchbaum holt den Eye Photo Award.

Ein Star-Trek-Ufo landet mitten in Linz – Siegermotiv von Elisa Lerchbaum Bild: Lerchbaum

Ein unbekanntes Flugobjekt, entliehen der Star-Trek-Serie, landet mitten in Linz. Elisa Lerchbaum fotografiert diese Szenerie, bearbeitet sie nach und bekommt dafür einen Preis. Nämlich den mit 3000 Euro dotierten Blue Eye Photo Award, gestiftet vom Linzer Orthopädie-Chirurgen Dieter Anderle. Der Linzer hat bereits zum vierten Mal junge Fotografen und Studierende der Kunst-Uni zum Fotowettbewerb eingeladen, diesmal unter dem Motto Fotografie und Architektur.

16 Finalisten

"Wir hatten heuer mehr als 40 Einreichungen, 16 haben es in die Ausstellung in meinen Ordinationsräumen in der Hopfengasse 23 geschafft", freut sich Anderle über die enorme Entwicklung des von ihm erfundenen Awards. Die Siegerin, Elisa Lerchbaum aus Rottenmann und Kunst-Uni-Studentin im Fach Grafikdesign und Fotografie, wurde vom bekannten Architekturfotografen Gerald Zugmann ausgewählt. Lerchbaums Arbeit, "Morgen, der niemals war", befasst sich mit den verschwimmenden Grenzen zwischen Realität und Fiktion. Sie hat in ihren drei Arbeiten Architekturaufnahmen der Städte Linz, Graz und Wien jeweils mit durchleuchteten Illustrationen aus Science-Fiction-Filmen verwoben.

Rang zwei ging an den Linzer Christoph Breiner, Dritter wurde der Salzburger Thomas Gimpl mit seiner Arbeit "Raumstadt". Künstlerisch betreut wurde der Award von Sabine Pollak, Universitätsprofessorin für Architektur und Urbanistik, und Johannes Wegbauer, Universitätsdozent für Fotografie. Die Ausstellung ist noch bis Februar 2017 zu sehen.

Elisa Lerchbaum, Siegerin Blue Eye Photo Award

