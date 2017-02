Ein Mini-Schlagzeug für die leiseren Töne

Das Bruckner Orchester setzte seine US-Erfolgstour im Harris Theater von Chicago fort.

Orchester-Pauker Alfred Steindl Bild: pg

Chicago ist das Musikrevier von Riccardo Muti. Seit 2010 leitet der Italiener das Chicago Symphony Orchestra und damit eines der "Big Five", unter denen sich die besten Klangkörper der USA versammeln. Das Publikum der Stadt am Michigansee ist erlesene Orchesterkonzerte also gewohnt. Keine Frage, es ist demnach eine besondere Auszeichnung, dass fünf Gehminuten von Mutis glanzvoller Orchestra Hall entfernt, im Harris Theater am Rande des imposanten Millenium Parks, auch nach dem vierten Auftritt des Bruckner Orchesters unter Dennis Russell Davies knapp 1000 Menschen aufstanden, jubelten und "Bravo" riefen.

Weil die Emotion ins Freie musste, unterbrach das Publikum sogar die von Bariton Martin Achrainer vorgetragenen "Symphonischen Gesänge" Alexander Zemlinskys mit Zwischenapplaus. Aber wenn ein derart tief empfundenes "Yeah" von der Galerie auf die Bühne röhrt, freut sich der Landestheater-Star natürlich darüber, dass in den USA übliche Konzertrituale schneller als in Europa über Bord gehen.

Achrainers Vortrag war diesmal noch kräftiger und bedeutend textdeutlicher als tags zuvor auf dem Campus der Michigan University, was auch an der besseren Akustik des Harris Theater lag. Und wer Angélique Kidjo, die am Ende zusammen mit dem Orchester aufs Neue gefeiert wurde, einmal live erleben möchte, sollte sich Karten für das Konzert der Sängerin am 20. April im Linzer Brucknerhaus sichern.

Um ein Drittel kleiner

Für das Chicago-Programm, in dem wie schon in Michigan gleich nach der Pause Duke Ellingtons "Black, Brown and Beige Suite" auftauchte, hatten sich die Linzer mit einem neuen Instrument ausgestattet. Es ist ein handgefertigtes Mini-Drumset des familiären Herstellers "Adoro". Der Hamburger Firmengründer Stefan Korth war im Konzert der großen Erzeuger vor dreieinhalb Jahren erstmals als Schlagzeug-Fabrikant des Jahres aufgefallen.

"Das neue Drumset ist nicht nur um rund ein Drittel kleiner als herkömmliche, es ist trotz seines hervorragenden Sounds dementsprechend leiser. Unser Schlagzeuger kann also ganz entspannt spielen und muss sich nicht darauf konzentrieren, nur ja nicht zu dominant zu klingen", sagt Bruckner-Orchester-Generalsekretär Oliver Deak. Während Deak schwärmt, montiert Alfred Steindl, der stellvertretende erste Pauker des Orchesters, das kleine Instrument mit den großen Vorteilen. "Adoro" hilft schließlich auch bei der Logistik. Deak: "Es braucht nicht so viel Platz. Und wenn man weiß, dass der Transport eines Containers auf dieser Tour zwischen 5000 und 10.000 Euro kostet, dann lohnt sich das."

Musikalisch hat es sich zweifelsfrei rentiert. Erstmals klang das Bruckner Orchester bei Ellington einer routinierten Big Band zum Verwechseln ähnlich.

