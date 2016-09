Ein Menschenfeind trifft auf den Alpenkönig

Raimunds Stück hat am Freitag Premiere in Linz.

„Rappelkopf“ in Ferdinand Raimunds Zauberspiel: Christian Dolezal Bild: Brachwitz

"Ich mag Stücke, die ein Loch in den Himmel bohren", sagt Andreas von Studnitz. Mit Ferdinand Raimunds "Der Alpenkönig und der Menschenfeind" bringt der Bonner Regisseur ein solches, uraufgeführt 1828 als romantisch-komisches Zauberspiel, auf die Bühne der Linzer Kammerspiele.

Was er hingegen hasst, seien "Belehrungen von der Bühne." In diesem Sinn erwarte das Premierenpublikum am Freitag keine Moralkeule, sondern ein "zauberhaftes Gaudium", wenn Raimunds "Ungustl" dem weisen Alpenkönig begegnet. "Verknallt in dieses lustige, süße und kluge Stück" zeigt sich auch Christian Dolezal. Der Wiener Schauspieler und neue Intendant des Theatersommers Haag schlüpft in die Rolle des misantrophen Herren von Rappelkopf. Eines Menschen, der jenen, die ihn lieben, das Leben zur Hölle macht und dem Verfolgungswahn verfällt. Wie gut, dass er auf seiner Flucht ins Gebirge vor den vermeintlichen Mordabsichten seiner Frau dem Alpenkönig (Vasilij Sotke) begegnet – und letztlich sich selbst.

Für seine neue Bühnenmusik auf Klarinette, Horn, Akkordeon, Klavier und Marschtrommel hat sich Nebojsa Krulanovic von den Figuren inspirieren lassen. Die Ausstattung stammt von Britta Lammers. (kasch)

Karten: 0800 218 000, www.landestheater-linz.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 - 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema