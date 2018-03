Ein Mammutwerk, das zur Ehre Gottes jubiliert

Die Superlative sind unzählig, die die Musikgeschichte der Bach’schen h-Moll-Messe gegeben hat.

Dabei ist sie ein Konglomerat, das zu Bachs Lebzeiten nie gesamt aufgeführt wurde und auch sonst so manche Frage aufwirft. Zweifelsohne haftet aber diesem gestern im Brucknerhaus aufgeführten Mammutwerk der Nimbus des Absoluten an. Michi Gaigg (Foto) geht dabei nüchtern, mit klaren zügigen Tempi und mit einer natürlichen Spielfreude heran, die mit dem Material interagiert und es, ohne in esoterische Beweggründe zu verfallen, glasklar interpretiert.

Keine mystische Verklärung, sondern Musik, die zur höheren Ehre Gottes jubiliert, aber auch an dessen Gnade appelliert. Die Mitglieder des L’Orfeo Barockorchesters warteten mit feinen Soli und einem weichen Klang auf. Das von Albert Hartinger einstudierte Collegium Vocale Salzburg überzeugte trotz mangelnder Textdeutlichkeit. Die war auch bei den Solisten nicht optimal – Ulrike Hofbauer und Anna Willerding (Sopran), Margot Oitzinger (Alt), Virgil Hartinger (Tenor) und Markus Volpert (Bass) –, die Musik brachten sie dennoch perfekt auf den Punkt. (wruss)

Sonntagsmatinee: L’Orfeo Barockorchester unter Michi Gaigg, Brucknerhaus, 18. März

5 von 6 Sternen

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema