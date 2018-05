Ein Jazz-Abend voller Kraft und Energie

Die sehr lebhaften Jazzfreunde Bad Ischl gewähren in diesem Jahr einen guten Einblick in die bunte Szene Israels.

Israelische Pianistin Anat Fort Bild: haun

In dieser Konzertreihe gastierte mit Anat Fort eine äußerst profilierte Pianistin mit ihrem Trio, Gary Wang am Bass und Roland Schneider, Drums, im schönen Saal der Musikschule Bad Goisern. Seit zwanzig Jahren musizieren die drei immer wieder im Verbund, und das spürt man. Da ist Vertrauen, Wissen und die Sicherheit, wie die Partner agieren und reagieren müssen. Anat Fort schreibt die Stücke. Die wilde Attacke ist ihre Sache nicht, eher das umsichtige Spinnen feiner musikalischer Gespinste, zarte Gebilde von zeitloser Schönheit. Und sie kennt die Musikgeschichte, baut Elemente der Romantik oder des Impressionismus ebenso ein wie wesentliche Teile der Historie des Jazzklaviers, Bill Evans oder Keith Jarrett fällt einem ein.

Das hat Kraft und Energie

Keine schlechten Referenzen, aber auch kein Kopieren, eher ein Verwenden der Teile zur Entwicklung eines ureigenen Stils. Das hat Kraft und Energie, ohne besonders laut zu sein, das hat Struktur und Logik, ohne die Freiheit der Improvisation wesentlich einzuschränken. Ein zu Recht heftig bejubelter Abend.

Der ORF hat für seine Reihe "on Stage" aufgezeichnet, und wahrscheinlich erscheint das Konzert als CD beim Münchner Nobellabel ECM. Das nächste Konzert des Israel-Schwerpunkts der Jazzfreunde ist am 9. August das Trio der Posaunistin Reut Regev mit dem großen Jon Sass an der Tuba. Empfehlung. (haun)

Jazz: Anat Fort Trio, Musikschule Bad Goisern, 24. Mai

OÖN Bewertung:

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema