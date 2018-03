Drei-Millionen-Investition für neue Dauerausstellung im AEC

Stadt Linz und AEC-GmbH müssen Finanzierung alleine stemmen, Land und Bund zahlen nicht mit

Ins AEC wird investiert. Bild: Foto: Weihbold

Was es genau werden soll, wurde bei der heutigen Pressekonferenz noch geheim gehalten. Fix ist nur, dass die Stadt Linz 1,5 Millionen Euro in die Hand nimmt, damit das Ars Electronica Center (AEC) bis Juni 2019 einen „völlig neuen Ausstellungsbereich“ bekommt, wie es Bürgermeister Klaus Luger (SP) formulierte. Den Rest auf die Drei-Millionen-Euro-Investition, also genau die Hälfte, muss die AEC-Gmbh selbst aufbringen. Die Stadt Linz wird aber „Garantien leisten“ und die AEC-GmbH bei der Kreditaufnahme unterstützen, so der Linzer Finanzdirektor Christian Schmid.

Kryptisch gab sich Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP) bei der Frage, wie der Ausstellungsbereich, der sich auf das Erdgeschoß und den ersten Stock des AEC ausbreitet, umgestaltet werden wird. Das werde in einer eigenen Pressekonferenz bekannt gegeben, „aber toll wird es“, so Lang-Mayerhofer. Dem Vernehmen nach dürfte das Thema Jugend und neue Medien einen breiten Raum einnehmen, von einer „Schule der Zukunft“ war die Rede. Und während Lang-Mayerhofer durchaus Verständnis dafür zeigte, dass das Land die neue Ausstellung nicht mitfinanziert („Man darf nicht vergessen, das Land zahlt jährlich mehr als eine Million Euro für den laufenden Betrieb“, Zitat Lang-Mayerhofer) zeigte sich Bürgermeister Luger enttäuscht. „Wenn jemand in der Champions-League mitspielen will, dann ist es doch erstaunlich, dass er bei einem derart innovativen Projekt spart“, konnte sich Luger einen Seitenhieb auf Landeshauptmann, Kulturreferent Thomas Stelzer (VP) nicht verkneifen.

Sein Verhältnis zu Stelzer leide durch diese Entscheidung nicht, so Luger, „aber wir müssen uns halt nach der Decke strecken.“ Denn ursprünglich, so der Bürgermeister, sei man von einer Investitionssumme von vier bis 4,5 Millionen Euro ausgegangen, da das Land unter Kulturreferent Pühringer bei der vergangenen Investition in den Ausstellungsbereich ein Drittel mitgetragen habe. „Jetzt ist das anders, und das hat wohl mit der relativ dramatischen Budgetsituation des Landes zu tun“, sagte Luger. Doch nicht nur das Land, auch der Bund lässt Linz abblitzen. Auch Wien wird sich an der Investition ins AEC nicht beteiligen. (eda)

