Diese Serien sollten Sie im Jänner nicht verpassen

Die Riverdale-Gang um Veronica (Camila Mendes), Betty (Lili Reinhart)und Archie (JK Apa, vorne v.l.n.r.) Bild: (Netflix)

Riverdale: Wer tötete den reichen High-School-Feschak?

In den USA kennt jedes Kind die Namen Archie Andrews, Betty Cooper, Veronica Lodge und Jughead Jones. Bereits seit 1941 erscheinen die lustig-harmlosen Abenteuer dieser Comic-Charaktere in Hefterl-Form. Mit "Riverdale" hat Netflix den Stoff als düstere Mystery-Teenieserie mit gigantischem Erfolg neu erfunden. Ab 17. Jänner zeigt der Streaming-Dienst die restlichen 13 Folgen der zweiten Staffel.

Im Zentrum der von Greg Berlanti (Dawson’s Creek) geschriebenen und produzierten Serie steht das Rätsel um den Mord an dem High-School-Schüler Jason Blossom. Dieser war fesch, reich und beliebt, wird aber trotzdem eines Tages als Wasserleiche angeschwemmt. Blöd: An Verdächtigen mangelt’s in dem mit skurrilen Persönlichkeiten gesegneten Kaff Riverdale nicht.

Wer bei dem Plot sofort an "Twin Peaks" denkt, liegt nicht falsch. Ebenso wie David Lynchs Kultserie verbindet "Riverdale" auf lässige Weise Soap-Elemente mit Kleinstadt-Charme und Krimi-Ratespaß. Die Dialoge wimmeln vor popkulturellen Referenzen, die Charaktere spielen geschickt mit den Klischees – der Sportler, die Reiche, das Mädchen von nebenan – die sie verkörpern. Die Frage nach der Identität des Killers ist in jeder Sekunde fast genauso wichtig wie jene, ob sich Archie nun für die brave Betty oder doch die aufregende Veronica entscheiden wird...

Info: Die Fortsetzung der zweiten "Riverdale"-Staffel läuft ab 17. Jänner auf Netflix.

Akte X: Die Aliens greifen an

Wenn ab 3. Jänner neue "Akte X"-Folgen in den USA über die Bildschirme flimmern, ist es bereits das zweite TV-Comeback für die FBI-Agenten Fox Mulder (David Duchovny) und Dana Scully (Gillian Anderson). Schon im Jänner 2016 kehrte das Duo für eine sechsteilige Mini-Serie zurück. Diese schaffte aber das Kunststück, Fans und Kritiker gleichermaßen zu verärgern.

Diese Kritik habe man sich für die zehn neuen Folgen zu Herzen genommen, verspricht "Akte X"-Erfinder Chris Carter. In Staffel 11 müssen Mulder und Scully nicht nur einen Alien-Angriff abwehren, sondern auch ihren einst zur Adoption freigegebenen Sohn William suchen.

Info: Ab 3. Jänner läuft in den USA die 11. Staffel. Die deutsche Erstausstrahlung folgt "kurze Zeit später", so ProSieben.

Peaky Blinders: Krieg in den Straßen von Birmingham

Wenn Thomas Shelby (Cillian Murphy) durch die verdreckten Straßen des Armenviertels Small Heath reitet, ist er gefürchteter Gangsterboss und gefeierter Messias in Personalunion. Mit eiserner Hand führt der ungekrönte König von Birmingham die nach den Rasierklingen in den Schirmen ihrer Schiebermützen benannten "Peaky Blinders". Pferdewetten, Alkohol, Waffen – ohne den Shelby-Familienclan läuft im Birmingham des Jahres 1919 nichts.

Konzipiert als britische Antwort auf US-Serien wie "Boardwalk Empire", ist das seit September 2013 auf BBC Two laufende Drama überraschend zum internationalen Hit avanciert. ARTE zeigt am 18. und 19.1. die sechs Folgen umfassende vierte Staffel. Verantwortlich für den Erfolg zeichnen nicht nur die geschliffenen Dialoge von Serien-Erfinder Steve Knight, sondern auch die stark an Quentin Tarantino erinnernde Bildsprache sowie der exquisite Soundtrack. So erklingt Nick Caves "Red Right Hand" als Titelmelodie, selbst David Bowie und Leonard Cohen stellten Songs zur Verfügung.

Wie sehr "Peaky Blinders" geschätzt wird, zeigt auch der Umstand, dass Oscar-Preisträger wie Tom Hardy (als schrulliger Alfie) und Adrien Brody in Nebenrollen zu sehen sind. Letzterer mimt in der aktuellen Staffel den italienischen Ober-Mafioso Luca Changretta, der eine blutige Vendetta gegen die Shelbys ausruft.

Info: Die vierte Staffel ist am 18. und 19. Jänner in deutscher Erstausstrahlung auf ARTE zu sehen.

