Die unfassbar (un-)guten Fragen des Peter Klien

Peter Klien bei der Arbeit als Außenreporter für die ORF-Satiresendung "Willkommen Österreich" zuzusehen, verursacht ambivalente Gefühle.

Peter Klien Bild: Pertramer Press

Er geht immer dorthin, wo es weh tut – und zwar seinen meist politischen Gesprächspartnern. Jetzt hat er all diese schlagfertig-frechen TV-Interviews in einem Kabarett-Programm "Reporter ohne Grenzen" zusammengefasst. Darüber hinaus zeigt er Interviews, die es nicht in die Sendung geschafft haben. Ihnen allen ist gleich: Klien ist unfassbar schlagfertig, stellt unfassbar ungute Fragen und ist in dieser Kombination ein unfassbares Unikum.

Bei den Zwischenmoderationen kommt sein Spontaneitäts-Talent weniger zum Tragen. Schmähs wie "Warum bewundert Niki Lauda Sebastian Kurz? Weil er dreimal so viele Ohren hat", haben massiv Schenkelklopf-Potenzial, sind aber nicht so subtil, wie spontane Interviewfragen, à la "Prince Charles, do you have a Kingsize-Bed?" Ein sehr lustiger Abend im ausverkauften Palmenhaus der Gärtnerei Sandner in St. Florian. (att)

Kabarett: Peter Klien "Reporter ohne Grenzen", 22.3.

OÖN Bewertung:

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema