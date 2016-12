Die letzten Weihnachten des tragischen Rebellen George Michael

Am 25. Dezember starb der britische Popstar im Alter von 53 Jahren an Herzversagen.

Der „Last Christmas“-Sänger starb ausgerechnet zu Weihnachten. Bild: APA

Kaum jemand assimilierte mit solch spielerischer Leichtigkeit Soul, Pop und Funk zu einer einfühlsamen Melange wie George Michael. Er war ein belächeltes Teenie-Phänomen, das es zum respektierten Solokünstler schaffte. Ein homosexueller Künstler, der sich nie verbog und sich gegen jede Diskriminierung durch das Musikgeschäft mit Vehemenz wehrte. Und vor allem aber war Georgios Kyriakos Panagiotou ein begnadeter Sänger. Am Sonntag starb George Michael im Alter von 53 Jahren an Herzversagen.

Alles begann 1981 mit Wham!

Seine Karriere startete der Sohn einer Britin und eines griechisch-zypriotischen Vaters 1981 gemeinsam mit seinem Schulfreund Andrew Ridgeley. Dieser hatte das glänzende Aussehen und den Playboy-Charme, doch Michael die seelenvolle Gänsehaut-Stimme und das feine Händchen für geschmeidige Soulpop-Songs. Als Wham! landete das Duo bis 1986 Hits wie "Wake Me Up Before You Go-Go", "Freedom" und natürlich das seit der Todesnachricht vom Christtag fast wie eine bittere Pointe wirkende "Last Christmas".

Das im Oktober 1987 veröffentlichte Debütalbum "Faith" markierte eine Zäsur. Aus dem Wham!-Bubi mit Föhnfrisur wurde ein echter Popstar, der nicht nur mit Rock’n’Roll und Disco, sondern auch heftig mit Burschen und Mädels zugleich flirtete. Die mit Hits wie "I Want Your Sex" und "Father Figure" gespickte Platte verkaufte 25 Millionen Exemplare, doch setzte der Weltruhm George Michael psychisch schwer zu. Privat litt er an Gewissensbissen, da er aus Rücksicht auf seine betagte Mutter seine Homosexualität geheim hielt, sowie wegen des AIDS-Tods seines Lebensgefährten Anselmo Feleppa.

Turbulenzen rissen nicht ab

Auch beruflich waren die 90er-Jahre ein turbulentes Jahrzehnt für den manisch-perfektionistischen Musiker. Nicht nur war sein ambitioniertes zweites Album "Listen Without Prejudice Vol.1" ein veritabler Flop, auch zog unter anderem seine Weigerung, Musikvideos zu drehen, einen letztlich erfolglosen Rechtsstreit mit seiner Plattenfirma nach sich. Das zwischen Edel-Pop und grandiosen Schnulzen changierende Album "Older" erschien 1996 bei einem neuen Label, die Turbulenzen rissen aber nicht ab.

Im April 1998 wurde er als schwul enttarnt, weil ihn ein Undercover-Polizist in einer öffentlichen Toilette in Los Angeles wegen "ungebührlichen Verhaltens" verhaftet hatte. Nach diesem Zwangs-Outing verfiel George Michael Depressionen und den Drogen, aber seine Songs wurden politischer. Er schrieb die Single "Outside” samt dazugehörigem Video, in dem sich zwei Polizisten küssen. 2002 watschte er George W. Bush und Tony Blair mit dem Song "Shoot The Dog" (aus seinem letzten Studioalbum "Patience") ab. Er wurde ein tragischer Rebell.

Im Krankenhaus in Wien

Auch ohne neues Material ging er regelmäßig auf Tournee, aber er zollte seiner angeschlagenen Gesundheit Tribut. Im November 2011 erkrankte Michael vor einem Konzert in Wien an einer Lungenentzündung, drei Wochen lang lag er im AKH im Koma. Als Dank für die gute Pflege lud er rund 1000 AKH-Mitarbeiter zu einem Konzert ein. Seine Nahtoderfahrung verarbeitete er im Song "White Light". Am Sonntag hörte sein Herz endgültig zu schlagen auf.

Besonders traurig zeigte sich Andrew Ridgeley. Auf Twitter schrieb der 53-Jährige: "Unsere Herzen sind gebrochen wegen des Verlusts meines geliebten Freundes Yog. Ich, seine Lieben, seine Freunde, die Musikwelt, die Welt insgesamt. 4ever loved."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema