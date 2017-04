Die letzten Geheimnisse des "Steffls"

ORF-III-Doku widmet sich am Ostermontag den Mysterien des Stephansdoms.

Dreharbeiten am Grabmal Kaiser Friedrichs III. im Wiener Stephansdom Bild: ORF

Teil eins und zwei waren absolute Quotenhits des Kultursenders ORF III. Am Ostermontag läuft unter dem Titel "Mysterien von St. Stephan – Der unbekannte Dom" Folge Nummer drei der Dokutrilogie über den Wiener Stephansdom. Beginn: 20.15 Uhr. "Als Grazer", sagt Regisseur Günter Schilhan, "ging ich relativ unbedarft an das Thema heran. Wenn Sie mich fragen, wovon ich selbst am meisten überrascht war, ist meine Antwort klar: dass nämlich, bei Fertigstellung des Nordturms, Wien heute den mit 170 Meter höchsten Kirchturm der Welt hätte."

Die TV-Zuschauer werden durch diesen dritten Teil jedenfalls viele Dinge erfahren, von denen sie bis heute keine Ahnung gehabt haben. Zum Beispiel: Das Rätsel um mysteriöse Zeichen am Bischofstor, die als "Geheimschrift" von Rudolf dem Stifter (legte 1359 den Grundstein für den 137 Meter hohen Südturm) bekannt wurden, ist durch jüngste Untersuchungen gelöst. Es handelt sich tatsächlich um eine Art Geheimschrift, die aber mit modernen Geheimdienstmethoden relativ einfach zu entziffern ist. Anzunehmen ist, dass der Herrscher damit hauptsächlich Aufmerksamkeit erregen wollte.

Zu den zahlreichen Reliquien im Dom – über 400 Körperteile von Heiligen – zählt auch die Hirnschale des Namenspatrons, des heiligen Stephanus. Diese Hirnschale soll es jedoch auch noch andernorts geben. Wie denkt Christoph Schönborn, der Erzbischof von Wien, darüber? Er nimmt es mit Humor: "Wahrscheinlich stammt die eine Hirnschale aus seiner Jugend und die andere aus seinen alten Jahren..."

Was bedeuten die mittelalterlichen Wandmalereien, die bei Renovierungsarbeiten in der Reliquienkapelle entdeckt wurden? Warum sind darauf Figuren mit Narrenkappen und sogar ein Penis zu sehen? Wissenschafterin Renate Kohn: "Besucher haben sich damals nächtens angeschlichen und sich verewigt. Diese ‚Graffiti’ haben dem Anschein nach mit Studentenritualen zu tun. Sie wurden übertüncht und kamen nach 500 Jahren wieder zum Vorschein."

Genitalien an der Westfassade

Ja, und was ist denn das? Genitalien an der Westfassade, gleich beim Haupttor. Wenn man sich ein bisschen zurücklehnt, so Regisseur Schilhan, kann man es ganz deutlich sehen. Auf der einen Seite ein Penis, auf der anderen eine Vulva. "Ganz genau", so der Steirer, "weiß man es bis heute nicht. Vermutet wird, dass es sich um Fruchtbarkeitssymbole handelt."

Oft taucht auch die Frage auf: Wem gehört der Stephansdom? Domprälat Karl Rühringer weiß es genau: "Ich würde natürlich am liebsten antworten: allen Österreichern. Doch laut Grundbuch gehört er sich selbst, er ist ‚Rechtspersönlichkeit’ und muss sich daher selbst erhalten, erhält keinen Cent aus Kirchenbeiträgen. Daher bedarf es immer wieder der Spenden." Das spendenfreudigste Bundesland? Oberösterreich.

