"Die Liebe zur Musik und die Liebe zum Lachen haben uns zusammengebracht"

Rebecca Carrington, Colin Brown und Cello Joe zeigen in Linz feinstes Musikkabarett.

Colin Brown und Rebecca Carrington mit dem heimlichen Star: Cello Joe. Bild: Henkel

Sie war eine Musikerin, die das Blödeln nicht sein lassen konnte. Also hat Rebecca Carrington eine neue Art des musikalischen Kabaretts erfunden, mit dem sie ihr Publikum seit Jahren verzaubert. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Colin Brown und ihrem Cello Joe will die Britin am 8. Februar im Linzer Posthof bei der Österreich-Premiere ihres Programms "10" begeistern.

Wer ist der Wichtigste bei Ihnen dreien: Joe, Herr Brown oder Sie?

Carrington: Joe ist im Moment im Krankenhaus. Alle zwei Jahre muss er zum Service, wie ein Auto. Dann ist er eine Woche weg.

In Ihren Shows verbinden Sie die Musik mit dem Humor. Wenn Sie zwischen diesen beiden wählen müssten – was ist Ihnen wichtiger?

Brown: Ich glaube, die Mischung zwischen den beiden. Bei uns ist es nicht immer Schenkelklopfen, es ist persönlich, witzig und musikalisch, ein Potpourri aus vielen Dingen.

Carrington: Wir sind beide Musiker, Nummer eins ist die Musik. Aber wir lieben es auch, die Leute zum Lachen zu bringen. Die Liebe zum Lachen und zur Musik haben uns zusammengebracht.

Jetzt sind Sie schon lange verheiratet – wie ist es denn, mit dem Ehepartner auf der Bühne zu stehen?

Carrington: Wir sind zehn Jahre verheiratet, das ist der Name unseres neuen Programms. Wir erzählen darin den Leuten, wie das ist, verraten unser Rezept, aber...

Beide gleichzeitig: Manchmal ist es verdammt schwierig... (lachen).

Warum?

Carrington: Am Anfang waren wir nur ein Paar, haben noch nicht zusammen gearbeitet. Das war eine wichtige Entscheidung – denn wenn wir nicht zusammen gearbeitet hätten, hätten wir uns nie gesehen.

Hört man irgendwann zu arbeiten auf, oder redet man ständig über das Programm?

Carrington: Klar, wir arbeiten zu Hause, im Büro – aber zum Beispiel heute Abend gehen wir ins Kino, wir können auch entspannen.

Das Blödeln ist ein ganz wichtiger Teil Ihres Lebens, oder? Wie äußert sich das?

Carrington: Ja (lacht). Am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, hat ein Kollege von Colin gesagt: Ist das immer so? Ihr lacht die ganze Zeit? Und wir haben gesagt: Ja, das ist immer so!

Auch nach zehn Jahren noch?

Carrington: Wir lachen ziemlich oft zuhause. Ich finde Colin noch witzig, und er findet mich witzig.

Sie sprechen viele Sprachen fließend. Was verraten die jeweiligen Sprachen über die Menschen?

Carrington: In Österreich, Deutschland und der Schweiz machen wir ziemlich viele Witze über Deutsch. Ein Lied über "der, die, das" und die deutsche Grammatik. Das funktioniert ziemlich gut. Nach der Melodie des berühmten "Do Re Mi"-Liedes, das Julie Andrews in "Sound of Music" singt.

