Die Frau aus der Hitfabrik: Kylie Minogue wird 50

Mit Kommerzpop begleitete die Sängerin uns durch die 1990er Jahre. Die nur 1,55 Meter große Australierin macht jetzt Country

Kylie Minogue stand kürzlich für die Queen auf der Bühne. Bild: APA/AFP/AXEL SCHMIDT

Mit Kaugummi- und Disco-Pop wurde Kylie Minogue zum Megastar. Seit Teenager-Tagen führt sie ein Leben in der Öffentlichkeit. Am 28. Mai wird sie 50.

Aus der in den 1980ern mäßig beachteten Schauspielerin wurde binnen weniger Monate einer der größten internationalen Popstars. Heute, nach über drei Jahrzehnten mit "Kylie", kennt man nicht nur ihre Hits, sondern weiß auch ziemlich viel über sie: von verschiedenen verkorksten Beziehungen bis zum Brustkrebs. Mit "The Locomotion" und "I Should Be So Lucky" schaffte es Minogue weltweit in die Charts. Das Schmacht-Duett "Especially For You", zusammen mit Jason Donovan, ist allerdings auch heute noch kaum zu ertragen – was nicht nur an den Schulterpolstern liegt.

Für eine Weile war sie mit Michael Hutchence zusammen, dem Sänger der Rockband INXS. Und irgendwann gelang es ihr auch, mit der eigenen Musik ernst genommen zu werden. Den Ausschlag gab eine Mörderballade ("Where The Wild Roses Grow") mit einem anderen Australier: Nick Cage, seit jeher ein Liebling der Kritik.

Schöne Wasserleiche

Das Lied über einen Mann, der seine Geliebte umbringt, findet sich vielfach in den Listen der besten hundert Songs der 1990er. Im Video dazu endet Minogue als Wasserleiche mit einer Rose im Mund. Ihren größten kommerziellen Erfolg hatte sie dann Anfang der 2000er Jahre mit dem Welthit "Can’t Get You Out Of My Head".

Und jetzt, mit 50? Hat sie gerade ihr 14. Album veröffentlicht, "Golden", Country zum ersten Mal. Zum Thema Alter heißt es im Titelsong: "We’re not young. We’re not old. But golden" ("Wir sind nicht jung. Wir sind nicht alt. Aber golden.") Oder, in Minogues eigener Übersetzung: "Wir können nur die sein, die wir in diesem Moment nun mal sind." Normalerweise feiert die Blondine ihren Geburtstag nicht, "aber dieses Jahr werde ich eine richtig große Party geben."

