Der schnell eingesprungene Ersatzspieler mit dem Fagott

Das Bruckner Orchester brillierte auch bei seinem dritten Konzert der US-Tournee im Hill Auditorium der Michigan Universität.

Fagottisten (v.li.) Johannes Wregg, Jeffrey Marchand, Johannes Platzer Bild: pg

Drittes Konzert der US-Tournee des Bruckner Orchesters – zum dritten Mal stehende Ovationen. Als oberösterreichisches Ensemble US-Amerikanern Standardliteratur von George Gershwin ("Borgy and Bess Suite") oder Duke Ellington ("Suite from Black, Brown and Beige") vorzuspielen, hätte auch das Zeug zur Anmaßung gehabt. Dass der Abend im 3500 Menschen fassenden Hill Auditorium am Donnerstag in Ann Arbor (Campus der Elite-Uni von Michigan) dennoch ein fulminanter Erfolg wurde, ist unter anderem den herausragenden Blechbläsern des Bruckner Orchesters zu danken. Da nahm auch jeder gerne Alexander Zemlinskys sperrige "Symphonische Gesänge" (1929) mit. Landestheater-Starbariton Martin Achrainer war für seine präzise Darbietung eigens eingeflogen worden. Das entscheidende Abrakadabra zur Publikumsverzauberung sang wie schon in der New Yorker Carnegie Hall die dreifache Grammy-Gewinnerin Angélique Kidjo – diesmal noch verinnerlichter mit Philip Glass’ "Ifé: Three Yorùba-Songs".

Das Risiko, das die Holzbläser zu balancieren hatten, sollte niemand mitbekommen. Seit Sonntag war das Orchester auf der Suche nach einem Ersatz-Fagottisten gewesen. Stammkraft Clemens Wöss hatte die US-Tournee wegen Fiebers nicht antreten können. Am Mittwoch stand endlich fest, Jeffrey Marchand von Hudson Yalley Philharmonic würde kommen.

Zwei Probleme blieben: Erstes kannte Marchand die Mehrheit der Stücke nicht; zweitens stimmen amerikanische Orchester ihre Musiker auf den Kammerton a bei 443 Hertz ein, europäische die ihren auf die höheren 440 Hertz. "Das ist in der Musik ein Unterschied wie zwischen Tod und Leben" , sagt Johannes Platzer, erster Fagottist des Bruckner Orchesters. Was für den Streicher bloß eine irritierte Hörgewohnheit sein mag – er stimmt sein Instrument einfach höher –, sei für den Holzbläser deshalb problematisch, weil "dir das Instrument den Vogel zeigt", sagt Platzer. Warum die Tournee nicht weiterhin mit zwei Fagotten zu bestreiten gewesen wäre? Platzer: "Das widerspricht unserem Qualitätsanspruch und unserem angestrebten Klangbild." Die bis heute letzte internationale Stimmtonkonferenz hatte den Kammerton a 1939 mit 440 Hertz festgelegt. Die Amerikaner hielten sich daran, die Mehrheit europäischer Orchester ignoriert die Entscheidung bis heute.

Sollte Marchand über weite Strecken daneben gelegen sein, es war auf den Rängen über zweieinhalb Stunden nicht zu hören.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar (2) · 04.02.2017 01:39 Uhr von pause1· 04.02.2017 01:39 Uhr Genauer lesen, Herr Grubmüller! So ein Nonsens dieser Artikel! 440 - 443! Was jetzt wo? 440 bei uns? 443 in Amerika? Oder vielleicht umgekehrt?? Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 / 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema