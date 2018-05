Der gefallene Party-König von London

Rupert Everett erzählt mit "The Happy Prince" Oscar Wildes Leben als Film

Drehbuch, Regie und Hauptrolle – Everett hat sich am Gesamtkunstwerk Oscar Wilde abgearbeitet. Bild: Filmladen

Seine Filmpartnerin Emily Watson sagt: "Er hat sich seinen sehnlichsten Wunsch erfüllt. Er durfte den Film seines Lebens drehen." Rupert Everett, der morgen seinen 59. Geburtstag feiert, verkörpert in "The Happy Prince" nicht nur seine Traumrolle als Oscar Wilde, er hat auch das Drehbuch geschrieben und Regie geführt.

Erste Spuren wurden bereits in der Kindheit gelegt. Er muss ungefähr sechs gewesen sein, erinnert sich der Schauspieler aus Norfolk, als ihm seine Mutter "The Happy Prince" als Gutenachtgeschichte vorlas. "Es gibt kein größeres Geheimnis als das Leiden", sagt Oscar Wilde in diesem Märchen, und noch heute hat Everett die Zeile "Schwalbe, Schwalbe, kleine Schwalbe" im Ohr. Der vorlesenden Mutter und dem Junior kamen die Tränen, als die Schwalbe dann starb. Nachdem er wegen "homosexueller Unzucht" im Gefängnis gelandet war, sprach sich Wilde sein Märchen immer und immer wieder vor. Um nicht verrückt zu werden.

Wildes letzte Jahre waren es, die Rupert Everett total faszinierten, und so lässt er "The Happy Prince" an Wildes Totenbett beginnen: "Für mich viel interessanter als die Zeiten der Glorie, der großen Erfolge und sein Dasein als Partykönig in London. An ihm hat sich der Spruch ‚Hochmut kommt vor dem Fall’ erfüllt. Sein verrücktes Leben geriet zur Tragödie. Er endete in Paris als gebrochener, verlorener Mann. Gleichwohl sehe ich ihn als den größten Vagabunden des 19. Jahrhunderts."

Everett "traf der Schlag"

Nachdem Everett Wildes Stücke an allen möglichen Bühnen gespielt hatte, wurde sein Drang, einen Oscar-Wilde-Film zu machen, immer intensiver. 2009 setzte er sich hin und begann mit dem Drehbuch: "Alles schien zunächst vielversprechend. Man knüpfte mir einen Kontakt zu Scott Rudin, einem der mächtigsten Hollywood-Produzenten. Dem gefiel das Drehbuch. Er schlug den leider inzwischen verstorbenen Philip Seymour Hoffman als Hauptdarsteller vor. Da traf mich zum ersten Mal der Schlag. Ich hatte die Rolle doch für mich geschrieben!"

Nach acht Regisseuren, die Nein sagten, fasste Rupert Everett den Beschluss, selbst zu inszenieren. Doch woher das Geld nehmen? Der berühmte Zufall kam ihm zu Hilfe, nämlich ein Engagement für die Theaterproduktion "The Judas Kiss" im Jahr 2014, in der Everett just Oscar Wilde verkörperte. Sie wurde ein Riesenerfolg: "Zwei Jahre später fiel die erste Klappe für den Film. Die größte Hilfe war, dass mein alter Freund Colin Firth zuvor für ‚The King’s Speech’ den Oscar gewonnen hatte. Colin war mir für ‚The Happy Prince’ im Wort, und es war sein Name, der die Geldquellen öffnete."

Everett, selbst homosexuell, über die Bedeutung Oscar Wildes für die heutige Zeit: "Er war der Beginn der Schwulenbewegung. Bis zu seinem Tod sprach man das Wort Homosexualität fast nie aus. Und es gibt einem große Kraft und Zuversicht, zu sehen, wie weit wir heute gekommen sind." Übrigens, erst im Vorjahr wurde Oscar Wilde von der britischen Regierung rehabilitiert. Im Vatikan steht er immerhin schon seit 2007 auf der Ehrenliste der Autoren.

