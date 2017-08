Der "boarische Techno" fuhr den Linzer Fans heftig ein

Stefan Dettl, der entfesselte Sänger von La Brass Banda. Bild: Alexander Schwarzl

"Mir g’frein uns wia kloane Kinda, dass wir in Linz spuin derfn!" Kein höfliches Lippenbekenntnis, "La Brass Banda"-Frontmann Stefan Dettl sprang die Glückseligkeit regelrecht aus dem Gesicht. Wie seine Bandkollegen hatte der 36-Jährige aus Traunstein einst an der Bruckner-Universität studiert, dementsprechend emotional war der Auftritt für die bayerische Vollgas-Blasmusikcombo am Samstagabend auf dem Domplatz. Für die siebenköpfige Truppe geriet die Linz-Rückkehr vor 3200 Fans zum lässigen, ja teils ekstatischen Triumphzug! Das Motto des Abends lieferte der charmant schmähführende Dettl gleich selbst mit: "Es geht ned um scheene Noten, sondan de Leidenschoft muass stimma." Ein Credo, das La Brass Banda knapp 100 Minuten lang mit Bravour befolgten.

Vom Kleinkind zum Metal-Fan

Egal ob Nummern aus dem aktuellen Album "Around The World" wie "Cadillac", das leichtfüßig-lässige "Ujemama", "Australien" (mit brachialem Tuba-Solo von Stefan Huber) oder Altbewährtes wie "Holland", "Bauer Bauer" und der Superhit "Nackert" – der mit der sonischen Urgewalt eines Orchesters daherkommende "boarische Techno" fuhr dem enthemmten Linzer Publikum heftig in Mark und Bein. Beine wurden in die Luft geworfen, Arme wild geschwenkt, Körper im Takt gezuckt – vom Kleinkind bis zur Oma, vom Lederhosen-Träger bis zum Metal-Fan im "Pantera"-Leiberl. Toll!

Dass Florian Ritt, Gabriel Haider und Paul Slaviczek alias "Folkshilfe" mit dieser Naturgewalt aus Weißwurst-Gefilden mithalten konnten, spricht für die Bühnen-Souveränität des spielfreudigen Linzer Trios, das mit einem 45-Minuten-Set den Konzertabend eröffnete. Lieder wie etwa das fulminante "Karl und Resi", das augenzwinkernd als Suderantenhymne angekündigte "Seit a poa Tog" oder die neue Single "Mir laungts" waren zu gleichen Teilen Pop- wie Volksmusik, sowohl der Moderne als auch der Tradition verpflichtet. Mit dem Disco-Schnalzer "Huscher" und dem groovigen Reggae "Maria Dolores" gab’s noch zwei exzellente Ausblicke auf das demnächst erscheinende neue Album "Bahö".

Konzert: La Brass Banda, Vorprogramm: Folkshilfe, Linzer Domplatz, 12. August

