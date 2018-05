Der alte Han Solo ist cooler

Star Wars: Der Film "Solo" erzählt die Anfänge des legendären Weltraumpiloten. Das unterhält, erreicht aber nicht das Original.

Die Sternenkrieg-Saga wird von Fans verehrt – wie die Umfrage rechts zeigt. Doch wie Premieren-Besucher des Star-Wars-Ablegers "Solo" den OÖN sagten, war die Aufregung vor dem Film, der von den Anfängen Han Solos handelt, zwar groß – aber nicht so, als würde es um eine neue Episode der "echten" Reihe gehen. In jener altert Harrison Ford, 75, seit 1977 als rebellischer Pilot – das lässig, mit trockenem Schmäh.

Dass der junge Solo das Blut der Fans erst gar nicht so stark in Wallung bringt, sagt viel über die Stellung des Films im Kino-Universum der Sternenkriege aus.

Solide, aber nicht grandios

Und wirft die Frage auf: War er denn nötig? Die Antwort: Nicht zwingend. Die Handlung ist schnell erzählt: In von kriminellen Syndikaten regierten Galaxien sind Solo, Alden Ehrenreich, und seine Freundin Qi’ra, "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke, Gefangene des Systems, nur Solo gelingt die Flucht. Er will Qi’ra zu sich holen, verbündet sich mit dem zwielichtigen Beckett (Woody Harrelson) und findet seine Liebe früher als erwartet – bei Gangster Vos (Paul Bettany). Ein Spiel beginnt, bei dem es um die Frage geht: Wer bleibt sich selbst am nächsten? Ehrenreich schlägt sich ganz ordentlich als erwartbar von sich überzeugtes Schlitzohr. Eingebettet in typische Star-Wars-Elemente: Barszenen, Eis- und Wüstenwelten, Verfolgungsjagden im All und aus allen Arten schlagende Aliens. Das ist ganz solide und witzig, unterliegt aber stets dem Vergleich mit Ford.

Da man Ehrenreich das Charisma des Haudegens nicht draufschminken kann, verliert der Junge stets ein bisserl gegen den Alten. Auch wenn er den röhrenden Chewbacca an seiner Seite hat.

Solo: A Star Wars Story: USA 2018, 135 Min., Regie: Ron Howard

Nachgefragt bei der Premiere

"Der Film ‚Solo’ ist Pflicht, Star Wars ist fast wie eine Religion für mich." - Laurin Bracher (25) in Begleitung von Freundin Miriam Soldan (22)

"Harrison Ford hat viel von sich selbst in Han Solo gesteckt. Ich bin gespannt, ob der junge Solo an ihn heranreichen wird." - Harald Seeböck (40) vertraut in Hinblick auf den neuen Film jedenfalls "auf die Macht".

"Als mein Cousin klein war, hat er Star Wars, speziell Yoda, geliebt. Seitdem fiebere ich mit." - Marie Kölblinger

(47). Ihr Cousin (32) ist heute erfolgreich in der Filmbranche tätig.

"Als echter Star-Wars-Fan kommt man eben einfach nicht an ,Solo’ vorbei." - Matthias Hack (40) mit Maximilian Modl (32), für den "Solo" seinen "inneren Fanbuben" bedienen soll.

3000 Solo-Bewerber

Die Rolle des Han Solo, die in früheren Filmen Harrison Ford spielte, verkörpert nun der Kalifornier Alden Ehrenreich (28). Im OÖN-Interview über...

...Konkurrenz: "Es sollen zwischen 2500 und 3000 Konkurrenten für diese Rolle gewesen sein. Nach verschiedenen Angaben war ich der Erste, den sie drannahmen."

...über seinen Vorgänger Harrison Ford: "Ich habe beschlossen, Han Solo nicht als Statue aus dem goldenen Schrein zu behandeln. Die große Aufgabe für mich war, die Figur so zu entwickeln, dass man glauben konnte, dass aus ihm jener Charakter wird, den Harrison Ford gestaltet hat."

...über die "Star Wars"-Filme: "Ich kenne alle! Als ich Kind war, durfte ich sogar in eine Spezialvorführung des ersten Teils. Ich habe eigentlich alle klassischen Streifen gesehen, und neben der ,Star Wars’-Reihe war ,Zwei Banditen’ mit Robert Redford und Paul Newman mein Lieblingsfilm. Und mir war schon sehr früh klar, dass ich nur eines werden wollte: Schauspieler. Einen Plan B gab es nie!"

...sein Lebensmotto: "Tu, was dir Spaß macht. Denn es ist eh

