Der Troubadour als umjubeltes Sängerfest an der Staatsoper

Regisseur Daniele Abbado verlegte Giuseppe Verdis Oper in den Spanischen Bürgerkrieg – Premiere war am Sonntag

Roberto Alagna und Anna Netrebko Bild: Michael Pöhn

Dass die Handlung von Verdis "Il Trovatore" verworren sei, hat schon einst Leo Slezak gemeint. Daniele Abbado hat in der Neuinszenierung, die am Sonntag in der Staatsoper umjubelt wurde, nicht viel dazugetan, um das zu ändern.

Sein Troubadour spielt im Spanischen Bürgerkrieg, ohne daraus irgendwelche Konsequenzen zu ziehen. Manches wird durch symbolhafte Gesten überinterpretiert – so wird ständig eine Muttergottesstatue herumgeschleppt, um die Bedeutung der Kirche zu versinnbildlichen, oder werden Menschen exekutiert beziehungsweise Leichname über die Bühne geschleift, um auf den Krieg aufmerksam zu machen.

Dazwischen findet die eigentliche Handlung statt, die gar nicht so unlogisch ist. Das Einheitsbühnenbild (Graziano Gregori) ist zweckmäßig, die Kostüme (Carla Teti) speziell für die Damen sind nicht immer kleidsam, und die Lichtregie (Alessandro Carletti) kann in dieser das Bühnengeschehen konterkarierenden Form nicht ernst gemeint sein. Allerdings ist es gelungen, das eher harmlose Setting mit den wahrscheinlich besten Solisten zu füllen. Zuallererst Anna Netrebko, die es versteht, Phrasen leidenschaftlich zu spannen, sekundenschnell vom lyrischen Engel zur rachehungrigen Harpyie zu mutieren und Lyrik und Dramatik gleichermaßen überzeugend umzusetzen. Ihre Leonore ist zurzeit sicherlich eine der besten.

Vereinzelte Buhs für die Regie

Roberto Alagna hat zwar die Nervosität vor der Stretta mit dem Flachmann zu stillen versucht, doch mit nur mäßigem Erfolg. Dabei war das absolut unnötig, denn der Rest der Partie war makellos prachtvoll. Luciana D’Intino war eine stimmgewaltige Azucena, die sehr klug mit Text und Timbre arbeitete und so eine dramatisch vielschichtige Figur realisierte.

Ludovic Tézier war stimmlich ein eher rauer, aber höhensicher orgelnder Luna, der durch seine sängerische Stärke überzeugte. Schauspielerisch war er genauso ungelenk und sich selbst überlassen wie die anderen auch. Jongmin Park war ein profunder Ferrando und wie die anderen kleinen Rollen ideal besetzt. Chor und Orchester agierten präzise, subtil, stimmig, und Marco Armilliato war der ideale Sachwalter der Partitur, der diese Musik mit Leidenschaft zwischen Bühne und Graben koordinierte.

Für dieses Sängerfest gab es zu Recht großen Jubel, die Inszenierung erntete vereinzelte Buhrufe, ist aber für das Repertoire brauchbar.

Staatsoper: Premiere von Giuseppe Verdis "Il Trovatore", Regie: Daniele Abbado, Dirigent: Marco Armilliato, 5. Februar

OÖN Bewertung:

Termine: 9., 12., 15., 18. 2., www.wiener-staatsoper.at

