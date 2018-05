Der Faszination Flamenco auf der Spur

Das Festival Flamenco vereint von 11. bis 16. Juni Workshops, Tanz und Konzerte im Kulturpark Traun und in Linz.

Der Flamenco ist im Moment die lebendigste Tanzform. Er ist so spannend, weil er von seiner traditionellen Form zu einer total modernen Kunstform übergeht", erzählt Susanne Zellinger im Gespräch mit "Was ist los?". Die Linzerin hat als künstlerische Leiterin das erste Flamenco-Festival im Kulturpark Traun ins Leben gerufen. "Es ist eine einmalige Chance, weil es das in Österreich nicht gibt. Die Künstler sind die allererste Liga, aber wir haben die kleinen Formate gewählt: ein Tänzer, eine Tänzerin, Gitarrist und Sänger. Und ein Konzert mit zwei Gitarren", sagt Zellinger. "Damit es ein Festival wird, habe ich mich bemüht, auch heimische Künstler einzubinden."

"Erdig und emotional"

25 Jahre lang hat die Linzerin, die Spanisch studiert hat, selbst passioniert Flamenco getanzt und auch gelehrt. Ihre ersten Flamenco-Schritte machte sie als 26-Jährige im ehemaligen Linzer Tanzstudio von Erika Gangl. Den Feinschliff holte sich die Spanien-Liebhaberin, die vier Jahre in Sevilla lebte, bei den spanischen Meistern. Was die Faszination des Flamenco für sie ausmacht? "Er ist sehr erdig und authentisch, sehr emotional. Bei uns darf man seine Emotionen nirgends hinauslassen außer auf dem Fußballplatz, aber da geh’ ich nicht hin. Mich hat vor allem der Tanz interessiert, aber ich mag auch die Musik wahnsinnig gern. Flamenco ist technisch unglaublich schwierig, aber man merkt es nicht. Es ist eine ganz sublime Kunstform. Je besser man sie kennt, umso mehr möchte man wissen."

Als Chefredakteurin von "anda!", der einzigen deutschsprachigen Flamenco-Zeitschrift, kennt sie sämtliche Hintergründe des Tanzes, dessen Wurzeln zu den Gitanos, einer Untergruppe der spanischen Roma, zurückreichen. Der Begriff selbst stammt möglicherweise "aus dem Ägyptischen und heißt übersetzt flüchtender Bauer". Der Gesang sollte die Arbeit auf dem Feld erleichtern. "Es gibt verschiedenste Interpretationen. Das ist eine der gängigsten." Wie die Linzerin eigentlich ihre Liebe zur spanischen Kultur entdeckt hat? "Es gibt einen unbekannten Großvater. Ich bin anders als der Rest meiner Familie", erzählt Susanne Zellinger. Aus ihren dunklen Augen, umrahmt von schwarzem Haar, leuchtet die Passion für Land und Leute – und den Flamenco.

Festival Flamenco im Kulturpark Traun von 11. bis 16. Juni

12. Juni, Arbeiterkammer Traun, 20 Uhr:

Dokumentarfilm „La Chana. Mein Tanz – ein Leben“ über die faszinierende Flamenco-Tänzerin Antonia Santiago Amador (71), Spanisch mit Untertiteln.

13.Juni: Linz, Bar Divino, 19 Uhr:

Lesung und Livekonzert – Journalistin Silvia Cruz Lapeña stellt ihren Roman „Crónica jonda“ vor, Tischreservierung erbeten: 0732 /28 16 12, hola@divino.at

14. 6., Spinnerei Traun, 18 Uhr: Vernissage zur Fotoausstellung Fidel Meneses, Eintritt frei

14. 6., Schloss Traun, 20 Uhr: Im Gitarrenkonzert „Lo Cortés No Quita Lo Gallardo“ mit José Maria Gallardo Del Rey und Miguel Ángel Cortés trifft Klassik auf Flamenco.

15. 6., Spinnerei, 20 Uhr: „Baile de Palabra”, Konzert und Tanz mit Mercedes Ruiz, die als eine der elegantesten Tänzerinnen Tradition und Moderne vereint. Anschließend: Künstlergespräch mit Susanne Zellinger.

16. 6., Spinnerei, 20 Uhr: Eduardo Guerrero „Desplante“: Konzert und Tanz mit dem preisgekrönten Shootingstar.

Karten: Kulturpark Traun, Obere Dorfstraße 5, Festivalpass à 66 Euro, begrenzte Anzahl!): 07229 / 62 0 32, kulturpark.at

Workshops

11. 6., Flamenco schnuppern: Susanne Zellinger lädt Neugierige ein, in die Welt des Flamenco einzutauchen und erste Schritte zu wagen. Info: Schloss Traun, 19 Uhr, Anmeldung: susanneze@divino.at

15. 6., Physical Introduction mit Nadia Apfler: Der Workshop soll auf die folgende Tanzperformance mit Mercedes Ruiz einstimmen, um körperliches Verständnis für den Flamenco zu bekommen. Spinnerei Traun, 19 Uhr (nur mit Karte für Mercedes Ruiz, Anmeldung: office@kulturpark.at)

15./16.6., Flamenco-Gitarre-Workshop: Gitarrist Bruno Chmel vermittelt Spieltechniken, Rhythmen und Stile auf der Gitarre für Solospiel und Gesangsbegleitung. Voraussetzung sind grundlegende klassische Techniken oder Grundkenntnisse der Flamenco-Gitarre, Schloss Traun, je 16–17.30 Uhr, Anmeldung: b.chmel@eduhi.at

