Dem Mutigen gehört die (Theater-)Welt

Intendant Hermann Schneider und sein reiches Landestheater-Programm für die Spar-Spielzeit 2018/19.

Erste Reihe, v.l.: Landestheater-Geschäftsführer Uwe Schmitz-Gielsdorf, Mei Hong Lin (Tanz), Landeshauptmann Thomas Stelzer. Hinten, v.l.: Stephan Suschke (Schauspiel), Markus Poschner (Chefdirigent), Nele Neitzke (Junges Theater), Matthias Davids (Musical), Hermann Schneider Bild:

Sieben Uraufführungen, zwei deutschsprachige Erstaufführungen, eine europäische und eine österreichische Erstaufführung bei 40 Neuproduktionen – das sind die statistischen Daten der Landestheater-Saison 2018/19. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) gefiel bei der gestrigen Programmpräsentation der die Spielzeit überschreibende Slogan "Welt aus den Fugen". "Gerade auch in meinem Metier könnte man meinen: Das gilt überall", sagte Stelzer. In den bevorstehenden Projekten ortet er "ordentlich Stoff zur Auseinandersetzung, zur Stärkung, aber auch – wenn ich das nicht mehr ganz so modische Wort nutzen darf – zur Erbauung." Über dieses Wort könnten Dramen in Auftrag gegeben werden, weil es im Regelfall Wirkungsabsichten christlicher Besserungsziele beschreibt, aber vor allem ist der Mut zu loben, mit dem sich Intendant Hermann Schneider in die Saison der Sparmaßnahmen wagt.

In allen Sparten – Oper/Operette, Musical, Tanz, Schauspiel, Junges Theater – spiegelt sich eine Mischung aus Publikums-Hadern und der Verführung, die Welt und sich selbst mit künstlerischer Durchleuchtung besser zu verstehen – oder richtige Fragen zu stellen. Sei es durch die Magie im Todes- wie Liebeskampf bei Wagners "Tristan und Isolde" – der Saisoneröffnungs-Oper in der 1993er-Bayreuth-Regie von Heiner Müller, dessen Assistent der Linzer Schauspiel-Chef Stephan Suschke war. Oder auf Basis von Machtspielen bei "Macbeth" (Tanz) und der Strauss-Oper "Elektra". Vielleicht aber auch durch das Erscheinen von Göttern, wie in Kleists Schauspiel "Amphitryon", oder in der Rückkehr eines Toten ins Leben, wie in David Bowies Musical "Lazarus". All das wird es geben, obendrein Schneider als Librettist: Zusammen mit Komponist Christian Diendorfer hat er aus Marlen Haushofers Roman "Die Wand" eine Kammeroper geschrieben. Außerdem wird Walter Haupt, der Erfinder der "Linzer Klangwolke", die Musik zur Tanz-Uraufführung "Marie Antoinette" beisteuern.

Die Förderung hier verorteter Kräfte mit Strahlkraft-Potenzial setzt das Musical mit "Der Hase mit den Bernsteinaugen" nach dem Welt-Bestseller von Edmund de Waal fort. Der Linzer Autor und Regisseur Henry Mason, der zwei Mal bei den Salzburger Festspielen und jüngst "Carousel" in der Wiener Volksoper inszeniert hat, bringt nun seine eigene Dichtung auf die Musical-Bühne.

Etwas Hinreißendes hat sich Stephan Suschke einfallen lassen: Regisseurin Katharina Schwarz wird aus Karl Schönherrs "Weibsteufel" ein Wirtshausstück konzipieren, das durch das gastronomische Oberösterreich tourt, um auch jenen ein Erlebnis zu verschaffen, die keine Möglichkeit haben, ins Theater zu kommen. Und wer mag, kann sich ab Herbst 2018 Landestheater-Schauspieler für private Lesungen in die Wohnung holen: "Literatur in den Häusern" heißt das Projekt.

Mattke verlässt das Schauspiel

Der hochbegabte Sven Mattke steht nicht mehr zur Wahl. Er wird das Schauspiel aus privaten Gründen verlassen. Genauso wie die Musical-Säulen Rob Pelzer und Peter Lewys Preston. Vor lauter Bühnen- und TV-Angeboten testen sie das Darsteller-Leben ohne Ensemble-Bindung. Bass Nikolai Galkin verlässt das Opern-Ensemble, weil für ihn nicht genügend Aufgaben vorliegen. Andererseits hat sich die Qualität der Linzer Produktionen auch auf höherer Ebene herumgesprochen: Opern-Dramaturgin Magdalena Hoisbauer wechselt an die Wiener Volksoper zu Christoph Wagner-Trenkwitz.

Und wo hat Schneider die geforderten 2,4 Millionen Euro im 39,5-Millionen-Euro-Budget gespart? Neben strukturellen Maßnahmen auch künstlerisch: "Nicht nur beim geringeren Einsatz von Chören, sondern wir reagieren bei Nachbesetzungen freier Stellen flexibler oder verzögerter", sagt Schneider. Stets so, dass es das Publikum nicht merkt. Stelzer zu den Finanzen: "Ich sehe das Land so aufgestellt, dass wir uns auch wieder weiterentwickeln können." Das klingt nach Versprechen.

Infos über alle 64 Abo-Angebote des Landestheaters: www.landestheater-linz.at

Das Landestheater-Programm 2018/19

Oper/Operette: „Tristan und Isolde“ (Wagner, Premiere: 15. 9.); „Die Wand“ (Diendorfer, 16. 9.); „Simon“ (Stäbler, 30. 9.); „La Clemenza di Tito“ (Mozart, 2. 11.); „The Transported Heads“ (Glanville-Hicks, 24. 11.); „Der Vogelhändler“ (Zeller, 9. 12.), „Elektra“ (Strauss, 19. 1.); „Winterreise“ (Schubert, 20. 1.); „Penthesilea“ (Schoeck, 2. 3.); „Polnische Hochzeit“ (Beer, 16. 3.); „Medée“ (Cherubini, 4. 5.)

Musical: „Lazarus“ (Bowie, 27. 9.), „Ein Amerikaner in Paris“ (Gershwin, 25. 11.); „Ragtime“ (Ahrens, 8. 2.), „Der Hase m,it den Bernsteinaugen“ (Mason/Zaufke, 6. 4.), „Chess“ (Andersson/Ulvaeus, 8. 6.).

Tanz: „Macbeth“ (13. 1.), „Marie Antoinette“ (30. 3.), „Yama“ (25. 5.).

Schauspiel: „Die Verfolgung und Ermordung Jean-Paul Marats...“ (Weiss, 14. 9.), „Brandner Kasper“ (Wilhelm, 22. 9.); „Kasimir und Karoline“ (Horváth, 12. 10.); „Der Weibsteufel“ (Schönherr, 26. 10.); „Dogville“ (v. Trier, 1. 12.); „Heilig Abend“ (Kehlmann, 8. 12.); „Amphitryon“ (Kleist, 5. 1.); „Rand: Ständig“ (Plattner, 18. 1.); „Ernst ist das Leben“ (Wilde/Jelinek, 2. 2.); „Mythos Voest“ (22. 2.); „Arturo Ui“ (Brecht, 15. 3.); „Idomeneus“ (Schimmelpfennig, 13. 4.); „Der Wald“ (Ostrowski, 3. 5.); „Einsame Menschen“ (Hauptmann, 18. 5.).

Junges Theater: „Noah und der große Regen“ (21. 9.); „Krieg der Welten“ (21. 9.); „Peterchens Mondfahrt“ (11. 1.); „Frerk, du Zwerg“ (17. 11.); „Der Zauberer von Oz“ (12. 1.); „Extrem laut und unglaublich nah“ (12. 4.); „AUT of Control“ (Schäxpir-Festival)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema