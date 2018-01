Das waren die Quotenbringer 2017: Nationalratswahl, Sport und Opernball

Der ORF verliert weiter leicht an Publikum, die Privaten kommen aber nicht vom Fleck.

Alles Walzer und viel Fernsehvergnügen: Die Opernball-Eröffnung sahen im ORF 1,5 Millionen Menschen Bild: apa

Reichweite, Marktanteil, Zielgruppenerfolg: die harte Währung der Fernsehsender. Jetzt liegen die Zahlen zum abgelaufenen Fernsehjahr der fünf heimischen Sender – ORF, Puls 4, ATV, ATV2 und Servus TV – vor, und es gibt, glaubt man den Aussendungen, nur Sieger. Tatsächlich haben sich die Reichweiten in den vergangenen fünf Jahren nur schrittweise geändert – weg von der ORF-Senderfamilie (ORFeins, ORF 2, ORF III und ORFsport+) hin zu den Privaten.

In der werbestärksten Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen hat der öffentlich-rechtliche Sender seit 2013 kontinuierlich abgebaut, und zwar von 28 auf 25,2 Prozent Reichweite. Puls 4, das vor allem mit einer hervorragend bewerteten Berichterstattung zur Nationalratswahl punkten konnte, hat sich auf 4,2 Prozent eingependelt, ATV, das nun auch zur "prosiebensat1puls4"-Gruppe gehört, konnte 2017 den Abwärtstrend der vergangenen Jahre auffangen und legte auf 3,7 Prozent (plus 0,2 Punkte) zu. Auf niedrigem Niveau, aber stabil entwickelt sich auch Servus TV (1,8 Prozent).

Reichweitenrekord bei Privaten

Quotenbringer war 2017 die Nationalratswahl. Die höchste Zuseherzahl hatten hier die neun Sendungen von "Bundesland heute" am 15. Oktober mit 1,983 Millionen Sehern (62 Prozent Marktanteil). Traditionelle Publikumsmagnete waren der Herren-Slalom von Schladming am 24. Jänner (1,664 Millionen, 48 %) und die Opernball-Eröffnung (1,5 Mio./50 %).

Puls 4 erreichte mit der Analyse zum Wahlduell Kern gegen Kurz am 8. Oktober mit 767.000 Sehern einen Rekordwert in der Geschichte des Senders. ATV animierte beim Elefantenduell am 1. Oktober 588.000 Menschen zum Zuschauen, ATV 2 schaffte am 9. November mit "Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand" mit 83.000 Zusehern sein Jahreshoch.

Bei Servus TV verzeichnet man Zuwächse bei der "MotoGP" und Eigenproduktionen wie "Terra Mater". Jahresrekord war die Kabarettsendung "Küss die Hand" am 6. Mai mit 326.000 Zusehern.

Quoten, Reichweiten, Marktanteile Österreichischer Sender

Seit 1991 wird der Reichweiten-Erfolg einer Sendung im Fernsehen elektronisch gemessen. Damals mit dem für heutige Verhältnisse sehr ungenauen Infratest. Seit 2005 wird der Teletest vom Marktforschungsinstitut GfK Austria durchgeführt.

Für die Privatsender ist vor allem die werberelevante Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen interessant. Alle folgenden Werte gelten für diese Gruppe.

2017: Vergleich ORF, ATV, Puls 4, Servus TV

Die ORF-Gruppe erreichte 25,1 % Marktanteil. (ORFeins 13,4, ORF2 10,1, ORF III 1,1, ORF Sport+ 0,5).

Puls 4 kam auf 4,2 %, ATV 3,7 %, ATV2 0,9 %, ServusTV 1,8 %.

Entwicklung: Im Vergleich zum Jahr 2013 entwickelten sich die Marktanteile der fünf heimischen Sender in Prozent wie folgt:

ORF: 28,0 (2013) 25,2 (2017)

Puls 4: 4,0 (2013) 4,2 (2017)

ATV: 4,6 (2013) 3,7 (2017)

Servus: 1,3 (2013) 1,8 (2017)

ATV2: 0,7 (2013) 0,9 (2017)

186 Minuten sitzt der heimische Fernsehkonsument im Durchschnitt täglich vor dem Flatscreen (63 Minuten davon ORF-Sender). 2012 waren es 169 Minuten (ORF-Gruppe: 63 Minuten). 1991 waren es nur 127 Minuten.

Hochs und Tiefs

Der stärkste Fernsehtag ist der Sonntag (213 Minuten, um 40 mehr als wochentags). Im November sehen die meisten Menschen fern (Reichweite 67,6 %), im August mit 57,2 Prozent die wenigsten. 2016 sahen 4,6 Millionen Österreicher täglich fern. Die höchste Seherbeteiligung ist um 21 Uhr.

TOP 5 im ORF seit 1991

1. Zeit im Bild 1 Nationalratswahl am 24. 11. 2002 - 2,6 Mio. Seher

2. Peter Alexander Show am 21. 12. 1991 - 2,585 Mio.

3. Erstes Interview Natascha Kampusch 6. 9. 2006 - 2,554 Mio.

4. Das Traumschiff - 1. 1. 1991 - 2,519 Mio.

5. Crocodile Dundee - 5. 1. 1991 - 2,473 Mio.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema