Das soll Kindern Lust auf Musik machen

Klänge von früh bis spät bei "Musikschule Linz goes Brucknerhaus".

Instrumente zum Anfassen Bild: OON

Was kann an einer Musikschule gelernt werden? Welche Instrumente gibt es eigentlich? Und vor allem – wie schön es sein kann, wenn Menschen miteinander musizieren: Das alles können Interessierte bei "Musikschule Linz goes Brucknerhaus" am 2. Dezember erfahren.

"Das Motto, das sich durch den ganzen Tag zieht, lautet ,Imagine’ und bezieht sich auf die Friedenssehnsucht in der Musik", sagt der Direktor der Musikschule Linz, Christian Denkmaier. "Egal ob Symphonie, Kinderlied oder Pop-Song – diese Friedenssehnsucht ist immer ein Thema."

Bereits in der Früh geht es für 700 Volksschulkinder los: "Wir haben viele Klassen mit hohem Migrantenanteil eingeladen und wollen den Kindern so Musikschule und Brucknerhaus näher bringen", sagt Denkmaier. Zum Beispiel an einer Station, die sich "Streitende Musiker" nennt. Jedes Instrument behauptet dort lautstark von sich, das wichtigste zu sein, bis es ihnen schließlich gelingt, eine gemeinsame harmonische Stimme zu finden. Ein unkonventionell zusammengesetztes Salonorchester gibt den kleinen Besuchern die Möglichkeit, auch Instrumente wie Tuba oder Tenorsaxofon einmal hautnah kennenzulernen.

Vorbei an einer Instrumentenausstellung im Foyer lockt um 15 Uhr ein Kindermusical, bei dem 200 Schüler und Schülerinnen der Musikschule Linz mitwirken, in den Großen Saal. "Die Botschaft des Musicals ist, dass das Zusammenleben besser funktioniert, wenn man um guten Kontakt zueinander bemüht ist", verrät Denkmaier. Gratis und ohne Platzkarten sind alle Interessierten eingeladen, sich das Musical anzusehen.

Kraft der Musik

Doch damit ist das bunte Fest der Klänge noch nicht vorbei. Die elfjährige Linzerin Nina-Sofie Berghammer zeigt auf ihrer Geige, was "mit viel Übung und großer Leidenschaft möglich ist." Außerdem wartet eine Uraufführung auf die jungen Ohren: Musikschullehrer Thomas Mandel vertonte Astrid Lindgrens "Tomte Tummetott".

Das große Chor- und Orchesterkonzert "Imagine" ab 19.30 Uhr ist bereits ausverkauft. Wer Lust auf Musik hat, kann aber zwischen 16 und 19 Uhr im Brucknerhaus glücklich werden. Von der Jugendblaskapelle über die Junior-Big-Band bis hin zum Gitarrenorchester darf man sich von jeder Menge musikalischer Kraft und Finesse verzaubern lassen. (jule)

