Das neue Theater im digitalen Raum

Die Künstlerplattform NUU produziert ab 24. Mai Schauspiel fürs Internet.

Ed. Hauswirth Bild: Fuchs

Ein Theaterbesuch, ohne die vier Wände zu verlassen? Oder unterwegs per Smartphone in die Bühnenwelt reinschnuppern? Das will die Künstlerplattform NUU ermöglichen. Ab Mai startet das erste Theater im digitalen Raum unter www.onlinetheater.live und hat mit "Werther" sowie "Follower" schon zwei Premieren angesetzt. Als beratender Unterstützer fungiert Ed. Hauswirth, Chef des Grazer Theaters im Bahnhof.

Initiatoren des Vorhabens sind der deutsche Schauspieler Caspar Weimann und sein Schweizer Kollege Saladin Dellers. Gemeinsam mit fünf weiteren Protagonisten, darunter die österreichische Schauspielerin Carmen Steinert, wollen sie "eine Demokratisierung des Publikums" erreichen, da "jeder schauen kann", heißt es. "Sowohl die Spieler als auch die Zuschauer sind nicht an einen Ort gebunden, das Theater kann überall sein und ist kostenlos."

Ab 24. Mai wird zunächst Goethes "Werther" ins Digitale übersetzt, bevor ab 7. Juni das Stück "Follower" ansteht. Die Aufführungen beginnen jeweils ab 22 Uhr per Livestream. In weiterer Folge sind auch Konzerte und Performances geplant.

