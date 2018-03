"Da muss man sich reinfallen lassen und darf sich nichts dabei scheißen"

Früher fand sie die Bühne "gruselig", heute feiert Christine Eixenberger (31) dort Kabarett-Erfolge. Wie sie zum ersten Solo-Auftritt "überrumpelt" wurde, warum sie keinen Genierer kennt und ihr Jus-Studium nie geschafft hätte, verriet die Bayerin den OÖNachrichten.

Sie hat diverse Bühnen ausprobiert. Die einer Juristin, der Gerichtsaal, hätte es anfangs für Christine Eixenberger sein sollen. Dann war es das Klassenzimmer als Grundschullehrerin. Schließlich wurde es die Kabarett-Bühne. Wie das ging, verriet sie was ist los?.

was ist los? Warum will man als Grundschullehrerin plötzlich Kabarettistin werden?

Christine Eixenberger: Ich wollte, dass mein Publikum Eintritt zahlt (lacht). Nein, Schmarrn! Um Gottes willen! (lacht) Das ist alles ein bisserl zufällig passiert. Angefangen hat es, als ich noch in Passau Jura studiert habe. Da hat mich mein langjähriger Mentor und bester Freund Tobias Öller (bayerischer Kabarettist, Anm.) irgendwann angerufen und gefragt, ob wir nicht einmal etwas zu zweit machen können. Dann habe ich mein Studium abgebrochen und bin wieder heim (mehr unten).

Mutig.

Ja, mir war aber klar, dass man anfangs von kleinen Auftritten, zu denen vielleicht acht Leute kommen, nicht leben kann. Ich musste mir etwas Solides suchen. Die Mutter einer Freundin von mir ist Direktorin an der Grundschule bei uns. Dort habe ich dann vier Montage lang gearbeitet. Das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ichGrundschullehramt studiert habe. Danach ging’s dahin.

Aber warum zuerst Jus?

Des woaß i ehrlich g’sagt selber ned (lacht). Nein, es ist so, dass meine Firmpatin Rechtsanwältin ist. Und die hat schon gesagt, als ich erst zwei Jahre alt war, dass ich eine gute Juristin wäre – offensichtlich hatte ich schon damals ein "Anwaltsg’sicht" (lacht). Sie hat nie Druck ausgeübt, aber gesagt, dass ich die Veranlagung dazu hätte. Das ist ja auch eine Art von "Entertainment", die man im Gerichtssaal zeigt.

Aber Recht ist eine trockenere Materie als Shakespeare.

Definitiv. Bei mir gab es auch einen Punkt, an dem ich mir gesagt habe: So, jetzt kannst du dich entscheiden. Möchtest du jetzt fünf Jahre studieren, dann noch zwei Jahre Referendariat anhängen, ohne dass klar ist, dass du überhaupt einen Job kriegst – oder nicht. Auch weil das Studium so unglaublich trocken war, dass ich mir gedacht habe, ich werde das nicht durchhalten können. Ich habe auch drei Tage die Woche gearbeitet. Aber man muss sich echt jeden Tag hinhocken und den Stoff in sein Hirn reinprügeln. Ich habe mir aber gedacht: Naja, ich weiß ja, wo ich nachschauen muss, warum sollte ich es dann auswendig lernen (lacht)?

Wann haben Sie herausgefunden, dass Sie witzig sind?

Ehrlich gesagt, habe ich das selbst nicht herausgefunden. Meine Familie hat mir immer gesagt, dass ich einmal etwas Kreatives machen werde, weil ich als Fünfjährige schon so klasse Gedichte vorgetragen habe. Aber es war Tobias Öller, der mich quasi auf die Bühne gelotst hat. Er hat gesagt, er traut mir das zu. Ich habe die Bühne lange ganz gruselig gefunden.

Was genau?

Das Da-oben-Stehen, wo einen alle anschauen und alle etwas von einem sehen wollen. Aber Jahr für Jahr hat er mich immer stärker auf die Bühne dazugeholt. Irgendwann wären wir einmal gemeinsam für eine Firmenveranstaltung gebucht gewesen. Er hatte aber keine Zeit. Da hat er zu mir gesagt: Wir machen das ganz einfach, ich schreib dir eine halbe Stunde Programm, dann gehst du da hin, und wir teilen uns die Kohle.

Wie haben Sie reagiert?

Mit "Aha, okay?". Aber so ist es tatsächlich losgegangen, dass ich alleine auf die Bühne bin. Der Auftritt war auch ganz gut.

Von Frauen erwartet man gerne, dass sie stets adrett aussehen, auf der Bühne darf man aber keinen Genierer haben. Hat Sie das je beschäftigt?

Ehrlich gesagt, habe ich mir darüber nie besonders viele Gedanken gemacht. Ich habe gemerkt, dass mir das Spaß macht. Meine Themen sind auch keine, die man von Frauen oft erwartet, wie das Aussehen, Männer und Frauen, Ernährung. Das kann man schon cool einbauen, was ich auch mache. Aber das sind nicht meine Hauptthemen, weil es mich selbst einfach nicht so juckt (grinst). Ich mache ja Typenkabarett, für das ich in verschiedene Rollen schlüpfe, in Frauen, Männer und Kinder. Da muss man sich reinfallen lassen und darf sich nichts dabei scheißen. Ich glaube, dass man einfach keine Angst vor der Reaktion des Publikums haben darf.

Warum?

Es gibt immer verschiedene Humor-Mentalitäten. Egal, wo man ist, das Kabarett kommt unterschiedlich an. Damit muss man entsprechend umgehen, sich denken: "Ja, heute war es halt nicht so blendend, mein Gott!". Da darf man aber sein Selbstbewusstsein nicht verlieren. Deshalb gehen wahrscheinlich bestimmte Menschen auf die Bühne, andere nicht.

Sie leben noch immer in Ihrem Heimat-Landkreis. Zieht es Sie gar nicht in die Stadt?

Ich hätte absolut Lust dazu. Aber wenn du nach München ins Zentrum, wo ich gerne hin möchte, ziehen willst, bedeutet das Mietpreise, die sich ein Normalsterblicher fast nicht leisten kann. Und ich müsste mir einen Anwohnerparkausweis besorgen, was ich auch als anstrengend empfinde (lacht). Ich bin sowieso immer unterwegs, da mache ich eher Urlaub daheim. Ich sehe so viel von Deutschland, auch Österreich. Dann ist das schon schee, wenn man in eine Wohnung heimkommt, vor der nur eine grüne Wiese ist. Wo nix los ist, außer der Zaunkönig macht vielleicht mal rein.

In OÖ: Das neue Programm von Christine Eixenberger heißt „Fingerspitzenlösung“ und handelt von einer Pädagogin „in der freien Wildbahn“ in einem Wellness- und Spa-Hotel. Am 24. 3., 20 Uhr, zeigt sie es im AktivPark4222, St. Georgen/Gusen.

Karten: OÖN Wels, Linz, Ried/I., Tel.: 0732 7805 805, Tipp! Es gibt 2 Karten zum Preis von einer.

Leben: Christine Eixenberger ist Kabarettistin („Ballkontakt“, „Lernbelästigung“), Moderatorin, Schauspielerin. Aufgewachsen ist die 31-Jährige in Oberbayern, in der Nähe des Schliersees. Sie lebt noch immer

im Landkreis Miesbach. Bevor sie Bühnenkünstlerin wurde, studierte sie Jus und arbeitet später als Grundschullehrerin.

Im TV: Auf die Bühne lotste sie Tobias Öller, Kabarettist aus Oberbayern, mit dem Autor arbeitete sie auch für Radio und TV. Bekannt ist Eixenberger aus der ZDF-Reihe „Marie fängt Feuer“, ab 20. April gibt sie eine Lokalchefin in der Serie „München Grill“ (BR, 20.15 Uhr).

Hader: Keine Frau und auch keinen Deutschen nennt Eixenberger als Vorbild, sondern Josef Hader. Den 56-Jährigen findet sie schon seit seinem Programm „Hader im Keller“ gut, aber sie mag ihn auch aus Filmschauspieler, gerade in „Arthur und Claire“ zu sehen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema