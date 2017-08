Comeback: So klingt die neue Single von Pink

Es ist das Comeback dieses Sommers: Nach längerer Pause meldet sich US-Sängerin Pink mit neuer Single zurück.

Sängerin Pink ist aus der Babypause zurück. Bild: (EPA)

Fünf Jahre ist es her, seit Popstar Pink ihr letztes Album ("The Truth About Love") veröffentlicht hat. Für Fans gibt es jetzt Grund zur Freude: Am 13. Oktober bringt die 37-jährige Amerikanerin, die vor sieben Monaten Sohn Jameson Moon zur Welt brachte, ihre sechste Platte heraus. Wie Pink auf Facebook bekannt gab, wird das neue Album den Titel "Beautiful Trauma" tragen.

Einen Vorgeschmack darauf gibt die neue Single "What About Us", die seit Freitag im Radio läuft. 2018 kommt Alicia Moore, wie Pink mit bürgerlichem Namen heißt, mit ihren neuen Liedern auch nach Österreich.

Video zur neuen Single "What About Us":

So wird das neue Album aussehen:

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema