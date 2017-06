Coldplays buntes Zirkusspektakel mit ein bisschen Hintergrundmusik

WIEN. Die britischen Superstars gastierten vor 55.000 Fans im ausverkauften Happel-Stadion.

Chris Martin in Action Bild: (Reuters)

Es klingt heute beinahe unwirklich, aber zu Beginn ihrer Karriere waren Coldplay wirklich einmal der Inbegriff britischer Lässigkeit. Eine allseits respektierte Indieband, die in ihren kleinen, feinen Pop-Songs große Emotionen mit ebensolchen Melodien vermählte. Gelegentlich mit Hang zum Kitsch, aber mit einer Haltung, einem Biss und einer musikalischen Ausgereiftheit gesegnet, die wie etliche ihrer Songs Erinnerungen an die frühen U2 evozierten. Heute sind bei Coldplay nur mehr die Showeffekte groß, wie die Band um Frontmann Chris Martin am Sonntagabend bei ihrem ausverkauften Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion demonstrierte. Den knapp 55.000 Besuchern offerierte die britische Band ein zweistündiges, bombastisches Zirkusspektakel, bei dem insbesondere die neueren Stücke primär als Untermalung für den quietschbunten Effekte-Zirkus auf der Bühne dienten.

Feuerwerk, Konfettiregen, die im Takt blinkenden Armbänder der zehntausenden Zuschauer – bereits bei der Auftaktnummer „A Head Full Of Dreams“ verpulverten Coldplay ein Special-Effects-Arsenal, das selbst Rammstein blass aussehen hätte lassen. Das wunderbare, immer noch herrlich majestätische „Yellow“ ging im Anschluss bei all dem inszenatorischen Brimborium beinahe unter. Bei „Every Teardrop Is A Waterfall“ wachelte Chris Martin mit einer Österreich-Fahne herum und lobte Wien als „die musikalischste Stadt der Welt“. Eh nett, besser wäre aber gewesen, er hätte sich öfter - so wie etwa bei der waidwunden Ballade „The Scientist“, dem fesselnden „Fix You“ oder dem akustisch, auf einer Bühne mitten im Publikum gespielten „In My Place“ - einfach ans Klavier gesetzt und die alte Magie auferstehen lassen.

Das tat der Exmann von Gwyneth Paltrow aber viel zu selten. Stattdessen dominierten über weite Strecken so knallige wie austauschbare „Großraumdisco trifft Mainstream-Pop“-Mischkulanzen wie „Paradise“, „Charlie Brown“, „Hymn For The Weekend“ oder „Something Just Like This“, eine wahrlich exzeptionell grausliche Kollaboration mit The Chainsmokers. Zugegeben: fad wurde es in keiner Sekunde, zu groß war der Schauwert der Coldplay-Show. Allenthalben explodierte irgendein Trum, flogen Konfetti und bunte Riesenbälle herum oder züngelten Feuersäulen in die Wiener Nachtluft. Die Musik? Die spielte bis zur letzten Zugabe „Up&Up“ stets nur die zweite Geige. Schade, besonders bei einer Band von solch immensem Talent. Coldplay hätten die einmalige Chance gehabt, die beste Band der Welt zu werden, sie wollten aber mit aller Gewalt die größte werden. Das ist ihnen geglückt. Gut finden muss man das allerdings nicht zwangsläufig.

Konzertkritik: Coldplay, Ernst-Happel-Stadion, 11. Juni. ***

Setlist

A Head Full of Dreams

Yellow

Every Teardrop Is a Waterfall

The Scientist

God Put a Smile Upon Your Face

Paradise

Always in My Head

Magic

Princess of China

Everglow

Clocks

Midnight

Charlie Brown

Hymn for the Weekend

Fix You

Viva la Vida

Adventure of a Lifetime

Kaleidoscope

In My Place

Don't Panic

Amazing Day

Something Just Like This

A Sky Full of Stars

Up&Up

