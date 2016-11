"Charlie Hebdo" startet deutsche Ausgabe

Wenn Charly Hebdo auch in Ö. erscheint, weiss ich schon, was paasieren wird. 1. wird es sich nicht lange halten, weil die Nachfrage nicht gross sein wird. 2. wird so gut wie jede Ausgabe von ein paar Personen wegen "Herabwürdigung religiöser Lehren" geklagt, vor Gericht geholt und wahrscheinlich auch verurteilt werden, denn die "Freiheit der Kunst" wird nicht immer ziehen. Und der Unterschied im Verhältnis zur Religion zwischen Ö und Frankreich ist immens, denn Frankreich ist bekanntlich laizistisch ausgerichtet, während wir in Ö. nicht mal säkulare Prinzipien wirklich realisiert haben.



Und sämtliche Heuchler aller Zeitungsredaktionen inklusive der O.Ö. Nachrichten, die damals in gut gemeinter/gespielter Solidarität völlig tatsachenwidrig "Je suis Charly" geschrien haben, werden ein paar eher reaktionäre Journalisten sehr kritisch-ablehnende Berichte über die bösartig-ungustiösen Karikaturen von Charly Hebdo bringen lassen, in denen wehgeklagt wird, auf welch geschmacklose und