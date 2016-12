Cellist und Dirigent Heinrich Schiff ist tot

GMUNDEN/WIEN. Einer der legendärsten Cellisten Österreichs, Heinrich Schiff, ist tot. Der gebürtige Gmundner starb in der Nacht auf Freitag im Alter von 65 Jahren in einem Wiener Spital.

Heinrich Schiff ist tot Bild: (OON)

Das bestätigte sein Vertrauter Ludwig Müller, Konzertmeister des Wiener Kammerorchesters. Geboren am 18. November 1951 im oberösterreichischen Gmunden, spielte Schiff im Laufe seiner Karriere nahezu alle bedeutenden Werke der Celloliteratur ein und arbeitete mit den wichtigsten Musikergrößen seiner Zeit zusammen.

Aufgrund gesundheitlicher Probleme hatte Schiff im Jahr 2012 bekannt gegeben, seine Karriere als Instrumentalist zu beenden und nur mehr als Dirigent tätig zu bleiben.

Der Musiker, der zuletzt vermehrt auch als Dirigent tätig war, debütierte 1971 als Cellist in Wien und London. In der Folge arbeitete er sich in wenigen Jahren in die Weltspitze der Cellisten. Er spielte das berühmte Stradivari-Cello "The Mara", das mehr als 300 Jahre alt ist. Ab 1986 begann er auch zu dirigieren. Seither leitete er als Chef und Gastdirigent viele internationale Orchester und brachte eine Vielzahl von musikalischen Werken zur Uraufführung.

