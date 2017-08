CNN feuerte Kommentator nach "Sieg Heil"-Tweet

Trump-Verehrer beschimpfte liberalen Aktivisten

Gefeuert: Jeffrey Lord (66) Bild: CNN

Der US-Nachrichtensender CNN hat sich nach einem kontroversen Tweet von dem konservativen politischen Kommentator Jeffrey Lord getrennt. "Nazi-Grüße sind unvertretbar", hieß es in einer Stellungnahme des Senders. "Jeffrey Lord ist nicht mehr bei uns."

Wie die "New York Times" berichtete, hatte der Trump-Unterstützer Lord als Antwort an den liberalen politischen Aktivisten Angelo Carusone die Worte "Sieg Heil" geschrieben. Der Tweet wurde später gelöscht. Auf Nachfrage der Zeitung sagte Lord, er habe sich über Carusone lustig machen wollen. "Ich verhöhne Leute, die Einschüchterungstaktiken im Stil von Faschisten und Nazis nutzen, um Leute loszuwerden – und ich bin derjenige, der gefeuert wird", sagte Lord der "New York Times".

Konservatives CNN-Feigenblatt

Der 66-jährige Lord gilt in den USA als umstrittener TV-Experte. Einen Namen hat sich der frühere, nur wenig erfolgreiche Geschäftsmann als konservatives Feigenblatt des liberalen Nachrichtensenders CNN gemacht. Dort bestand seine primäre Aufgabe darin, die Aktionen des US-Präsidenten zu verteidigen. So bezeichnete Lord Trump als "Martin Luther King des Gesundheitswesens" und behauptete, der Ku-Klux-Klan sei der "militärische Arm der Demokraten".

