Bühne frei für die Linzer "Kulturuni"

Bis 10. Februar können sich Junge für ein besonderes Ferienprojekt anmelden.

„Es ist eine Chance für jungen Menschen, ihre Ideen zu zeigen, zu sagen: Wir sind auch da!“ Anna-Lena Geerdts, Theaterpädagogin Landestheater Linz Bild: Winkler

"Alle zwischen 15 und 25 Jahren, die Lust haben, die Semesterferien künstlerisch zu verbringen, sind eingeladen, an der Kulturuni teilzunehmen", sagt Anna-Lena Geerdts, Musiktheaterpädagogin am Linzer Landestheater. Die Idee hinter dem Projekt, für das von 15. bis 22. Februar verschiedene Linzer Kulturinstitutionen an einem Strang ziehen: "Es gibt wahnsinnig viele Angebote in Linz, aber häufig wissen das junge Leute gar nicht."

Umgekehrt wissen Erwachsene mitunter wenig über Hoffnungen, Wünsche und Ängste der jüngeren Generation. "Die Kulturuni ist eine Chance für junge Menschen, ihre Ideen Älteren zu zeigen und ein Zeichen zu setzen: Wir sind auch da und haben etwas zu sagen."

Als roter Faden zieht sich das Saisonmotto am Landestheater durch das Angebot: "Schöne neue Welt." Mit dabei sind Lentos Kunstmuseum, Ars Electronica Center, Offenes Kulturhaus, Landesbibliothek und Musiktheater. Im Lentos lassen sich die Teilnehmer im Workshop "Brave New Sculptures" von den Skulpturen Gottfried Bechtolds inspirieren, um selbst bildhauerisch zu experimentieren.

Im Offenen Kulturhaus (OK), wo sich bis 30. April die Schau "Skandal normal" den Skandalen in der Kunst widmet, dreht sich alles um Provokation und öffentliche Empörung. Im Ars Electronica Center wird der Deep Space zur Deep Stage: Mit Damián Cortes Alberti, Tänzer am Landestheater, entsteht eine Performance aus Tanz, Lasertracking und Visualisierung. "Mensch und Raum" spürt das gleichnamige Projekt im Foyer des Musiktheaters nach: "Es geht darum, was in einem Foyer möglich ist, außer Herumstehen und Prosecco-Trinken", sagt Geerdts. Die Antworten liegen zwischen schauspielerischen Übungen und Stimm-Experimenten. Bereits voll besetzt ist das Projekt "Rituale" (Landesbibliothek) mit Silke Grabinger.

Alle Projekte werden bei einem Stadtspaziergang am 25. Februar präsentiert. "Guides" nennt sich daher eines der Projekte, für das kreative Wegbegleiter gesucht werden: Denn die Guides der Kulturuni werden die Zuschauer dabei von Institution zu Institution führen.

Vorkenntnisse sind für keines der Projekte erforderlich. Neugierige sollten nicht zu lange zögern, für jedes Projekt werden zehn bis 15 Teilnehmer gesucht. (kasch)

Anmeldung: www.landestheater-linz.at/theaterpaedagogik

