"Bridget Jones' Baby" kommt als Buch

LONDON. Einen Monat nach dem Kinostart erscheint "Bridget Jones' Baby" von Helen Fielding auch als Buch - und erntet Kritik: Der Film sei etwa sehr viel lustiger und liebevoller.

Die britische Autorin Helen Fielding Bild: LUKE MACGREGOR (Reuters)

Bridget Jones hat ein Baby! Wer das noch immer nicht glauben kann, hat es bald schwarz auf weiß: Die schwangere Bridget gibt es nach "Verrückt nach ihm", "Schokolade zum Frühstück" und "Am Rande des Wahnsinn" nun ebenfalls als Roman.

Der vierte Band ist von der Handlung her deutlich vor "Verrückt nach ihm" aus dem Jahr 2014 angesiedelt, schließt aber die Lücke zu den beiden weiteren Teilen von 2011 und 2002. Damals sank Bridget zweimal glücklich in die Arme ihrer großen Liebe Mark Darcy und ließ ihre Fans im Glauben an ein Happy End zurück.

"Unnötig literarischer Lückenschluss"

Autorin Helen Fielding bedient sich in ihrem Buch vieler altbekannter Muster: die tragikomische Verzweiflung der Single-Frau über 30, die knallharte Konkurrenz zwischen Mark und Daniel und die noch härtere zwischen Singles und verheirateten Menschen mit Familie.

Auch wenn diese klassischen Muster oft immer noch funktionieren - in "Verrückt nach ihm" klappt das ganz wunderbar -, gelingt das in "Bridget Jones' Baby" leider überhaupt nicht. Man merkt dem Buch an, dass es mit heißer Nadel gestrickt wurde - womöglich nur als Begleitprogramm zum Film, der sehr viel lustiger und liebevoller geraten ist. Wortwitz und temporeiche Dialoge sucht selbst die geneigteste Leserin im neuen Buch - mit ganz wenigen Ausnahmen - vergeblich.

Nicht einmal die Figur des unverbesserlichen Daniel Cleaver, die im Film schmerzlich fehlt und durch den viel zu lieben Amerikaner Jack (Patrick Dempsey) ersetzt wurde, bringt Schwung und Bissigkeit in die Geschichte. Ein unnötiger literarischer Lückenschluss.

Achtung - Wer den Kinofilm noch nicht kennt und das Buch ohne Vorwissen lesen möchte, sollte die folgende Inhaltsbeschreibung ignorieren.

Vom unglücklichen Single zur Mama und Ehefrau

Zu Beginn von Buch Nummer vier ist Bridget wieder einmal Single. Mit Mark ist sie nicht mehr zusammen, weil dessen Intimfeind Daniel Cleaver seiner betrunkenen Zukünftigen Bridget ausgerechnet bei der Verlobungsfeier wieder an die Wäsche wollte. Dabei ist zwar nichts passiert, aber Mark konnte den Anblick nicht vergessen und machte tatsächlich Schluss mit Bridget.

So ist die Ausgangssituation im Grunde die gleiche wie bei "Schokolade zum Frühstück" 15 Jahre zuvor: Bridget ist allein, wünscht sich Mann und Kinder - und ist zu allem Überfluss auch noch mehr als ein Jahrzehnt älter geworden. Darum ist auch ihr erster Gedanke, als sie merkt, dass sie seit Wochen ihre Periode nicht mehr hatte: Es ist vorbei - "Vorwechseljahre". "Und ich werde altersfettleibig", klagt sie ihren Freunden unter Tränen. "Ich musste mir die Jeans schon eine Nummer größer kaufen." Weil sie davor sowohl mit ihrem Ex Mark (betrunken bei der Taufe des gemeinsamen Patenkindes) als auch mit ihrem Ex Daniel (betrunken und weil er gesagt hat, sie sehe jung aus) geschlafen hat, ist natürlich allen anderen außer ihr sofort klar, dass ihre wiedergewonnene Leibesfülle mit den Wechseljahren so ziemlich überhaupt nichts zu tun hat. Es beginnt ein Rätselraten um die Frage: Wer von beiden ist denn nun der Vater? Und was, wenn es nicht Mark ist?

