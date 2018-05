Bratislava feiert 25-Jahr-Hauptstadtjubiläum und lädt zu Kultursommer

WIEN/BRATISLAVA. Ein Krönungszug des Habsburgers Maximilian II. und Fanfaren-Konzerte, Hollywood-Star John Malkovich und das Ensemble intercontemporain, Shakespeare, Kammermusik und Jazz - mit einem vielfältigen Programm lockt die Stadt Bratislava im Sommer.

"Wir begrüßen sehr gerne Gäste aus Wien", versicherte Vladimir Grezo, Direktor des Kulturinformationszentrums Bratislava, heute bei einer Pressekonferenz.

Ivo Nesrovnal, der Bürgermeister von Bratislava, hob hervor, dass die Stadt heuer ihr 25-jähriges Hauptstadtjubiläum feiere. "Ich weiß, das ist nicht viel im Vergleich zu Wien, aber heute stellt es sich als Erfolgsgeschichte dar: Was geleistet wurde, ist enorm. Vor 25 Jahren war Bratislava eine kleine, graue, verschlafene Regionalhauptstadt. Das hat sich total geändert. Heute ist es eine moderne, pulsierende, europäische Hauptstadt", warb er um einen Besuch rund 75 Kilometer donauabwärts.

Kunst, Musik und John Malkovich

Bereits zum 43. Mal findet das Festival "Kultursommer und Burgfestspiele Bratislava" statt, das über 100 Tage geht und alle Stadtteile Bratislavas mit einbezieht. "Die Philosophie des Festivals ist, dass man in den öffentlichen Raum geht und die ganze Stadt damit verändert", sagte Grezo. Zum Programm gehören ein Ritterturnier und historische Festumzüge ebenso wie ein internationales Gitarrenfestival, ein "Urban Art Festival" sowie Shakespeare Sommerfestspiele.

Ins 14. Jahr geht das internationale Musikfestival "Viva Musica!", das heuer am 6. Juli in der Alten Markthalle mit einem Auftritt von Hollywood-Star John Malkovich eröffnet. Er stellt sein Projekt "Report on the Blind" vor, das Auszüge des Romans "Über Helden und Gräber" des argentinischen Autors Ernesto Sabato mit Musik von Alfred Schnittke verbindet. Am selben Ort gastiert am 12. Juli das Janoska Ensemble mit "From Bratislava to Hollywood". Solisten des Pariser Ensemble intercontemporain präsentieren ihr neues musikalisch-visuelles Projekt "Dronocracy" am 16. August im Slowakischen Hörfunk.

Der 100. Jahrestag der Entstehung der Tschechoslowakischen Republik wird am 7. September im Neuen Gebäude des Slowakischen Nationaltheaters mit einem Galakonzert gefeiert. Dabei werden symbolisch zwei Akte von zwei Nationalopern erklingen: "Libusa" von Bedrich Smetana und "Svätopluk" von Eugen Suchon. Die kommende Saison wird die 99. in der Geschichte des am 1. März 1920 eröffneten Slowakischen Nationaltheaters sein. Generaldirektor Marian Chudovsky gab heute einen Ausblick auf das im Juni stattfindende Festival des europäischen Theaters, wie auf die Saison 2018/19, deren erste Premiere am 19. Oktober Verdis "Don Carlos" gelten wird. "20 Prozent unserer Besucher kommen aus dem Ausland, viel davon aus Österreich", sagte Chudovsky. "Im Volksmund gelten wir ja als die dritte Wiener Oper. Ich wäre froh, wenn es so bliebe." Allerdings wohl nur so lange, bis sich die Opernbespielung des Theaters an der Wien auch im Volksmund herumspricht...

