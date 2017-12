Bezahlte Playlist-Plätze, selbstgebastelte Stars und der Tod von Intro und Album

Analyse: Der schwedische Streamingdienst Spotify ist dabei, die Musikwelt komplett umzukrempeln.

140 Millionen Kunden zählt der weltweit führende Musikstreamingdienst Spotify bereits, Tendenz steigend. Bild: APA

Die gute alte Plattensammlung hat ausgedient. Musik wird heute nicht mehr gekauft, sondern online "gemietet". Allein in Österreich stieg der Umsatz mit Streaming-Abos im ersten Halbjahr 2017 um 70 Prozent auf 14,4 Millionen Euro, rund 1,5 Milliarden Songs wurden auf heimischen Computern und Handys gestreamt. Der weltweite Umsatz im Streaming-Bereich beträgt 3,8 Milliarden Dollar. Die Tendenz: stark steigend.

Dieser primär von Marktführer Spotify initiierte Wandel ist ein weitaus gravierender als jener von Vinyl zu CD. Das schwedische Streaming-Unternehmen, das derzeit 140 Millionen Kunden weltweit zählt, hat nicht einfach das physische Format verändert, durch das wir Musik erfahren. Es hat die Musik selbst und die dazugehörige Industrie umgekrempelt.

Denn: Spotify ist keine passive Plattform, mittels derer wir einfach unsere Lieblingssongs bequem online abspielen. Spotify versteht sich als aktiver "Player". Ein Player, der nicht nur längst der wichtigste Hebel im internationalen Musikmarketing ist, sondern der sich gleich auch seine großen Hits und seine Superstars bastelt.

Spotify als wichtiger Wegweiser

Welche aktuellen Singles sind wirklich cool? Welche neuen Künstler verdienen es, entdeckt zu werden? Die Antworten darauf liefert Spotify. Für Abermillionen von jungen Konsumenten ist der Streamingdienst längst die wichtigste Referenz und einziger Wegweiser im unübersichtlichen Musik-Dschungel. "RapCaviar", "Discover Weekly", "Summer Rewind", "Today’s Top Hits", "Teen Party" – für jeden musikalischen Gusto findet sich die passende, von Spotify hausintern zusammengestellte Playlist. Ergattert ein Act einen Platz auf einer von diesen von bis zu 15 Millionen Followern abonnierten Lied-Auswahlen, so kann ein unbekannter Song über Nacht zum Superhit avancieren. Acts wie Daddy Yankee ("Despacito") oder US-Rapperin Cardi B (Nummer-eins-Hit "Bodak Yellow") sind nur zwei von vielen Erfolgsbeispielen. Das hat Konsequenzen. Die Plattenfirmen lassen sich dieses Playlist-Marketing Millionen von Dollar pro Jahr kosten, bis zu 10.000 Dollar fließen angeblich allein für einen der begehrten Playlist-Plätze. Spotify dementiert offiziell derartige Deals, tut aber nichts, um Vorwürfe der Intransparenz nachhaltig zu entkräften.

Neben reichlich Kleingeld schadet es als aufstrebender Musiker im Jahr 2018 auch nicht, berühmte Freunde zu haben. Stars wie Rihanna, Lady Gaga oder Justin Bieber kuratieren nämlich ihre eigenen, followerstarken Playlists, auf denen neben eigenen Tracks auch Lieder von Freunden, Duettpartnern, Verwandten und Label-Kollegen prominent vertreten sind. Ein Schelm, der da laut "Freunderlwirtschaft!" schreit.

Das Ende des Intros naht

Aber auch die Songs, die Kompositionen selbst, verändern sich dank Spotify. Da die Schweden die Künstler erst bezahlen, wenn ein Song von einem User länger als 30 Sekunden angehört wird, verschwindet zunehmend das Intro aus der Popmusik. Viele Acts steigen direkt mit einem knalligen Refrain ein, um ein rasches Wegklicken zu verhindern. Laut "The Guardian" dauerten Intros in den 80er-Jahren noch durchschnittlich 20 Sekunden, heute sind es gerade einmal noch fünf Sekunden.

Dem Album-Format droht ein ähnliches Schicksal. Künstler wie Drake oder Calvin Harris experimentieren bereits mit sich ständig verändernden Playlists von eigenen neuen Songs, die irgendwann das klassische Album ablösen könnten. Selbst die Pop-Giganten Coldplay ziehen da mit. Die Briten veröffentlichten nicht nur ein spezielles Spotify-Livealbum, sondern verteilten auch die Stücke ihrer "Kaleidoscope"-EP geschickt über mehrere Monate, um für jeden einzelnen Track die größtmögliche Aufmerksamkeit zu generieren. Denn welcher Nutzer hat in einer Musikwelt, in der ein Song bereits nach 30 Sekunden weggeklickt wird, schon Zeit, sich ein Album in voller Länge anzuhören?

