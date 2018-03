Beerig! Neues Styling für den Frühling

Vorher-Nachher: Lisa Spitzbart, Brustkrebs-Patientin und Alleinerzieherin, bekam eine neue Frisur, eine frische Haarfarbe und viele gute Tipps für Mode und Make-up

Nachdem Friseurin Gudrun Leitner aus Haid die Haarfarbe ausgesucht hat, wird gefärbt, in Form geschnitten, frisiert und geschminkt. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Als ihr während der Chemotherapie die langen Haare ausgingen, sei sie nur kurz geschockt gewesen. "Dann rasierte ich alle ab und trug Mützen", sagt Lisa Spitzbart (28) aus Pinsdorf, gelernte Malerin und Mama eines heute vierjährigen Mädchens. 2015 bekam sie die Diagnose Brustkrebs, den Knoten ertastete sie selbst. Als es ihr 2016 nach einer Strahlentherapie besonders schlecht ging, wurde ihre kleine Tochter Eileen in einer Pflegefamilie untergebracht. Seit rund einem Jahr sind die beiden aber wieder zusammen – und die Haare sind etwas nachgewachsen.

Rosa und kühles Blau

Zeit für das OÖN-Styling-Programm. Typberaterin Bettina Maria Enserer aus Linz und Friseurin Gudrun Leitner aus Haid nehmen sich der tapferen Mama an. "Sie ist ein Sommertyp", stellt Enserer nach mehrern Tests mit verschiedenfarbigen Tüchern und einer Analyse des Hautbildes fest. "Auch wenn Medikamente die Haut verändern können", erklärt die Stilberaterin. Besonders gut stehen Lisa Spitzbart Rosatöne und kühles Blau, außerdem Silber für den Schmuck. Mit einer passenden Farbkarte soll sie künftig einkaufen gehen. "Blau mochte ich bisher nicht so gern", sagt Lisa Spitzbart. "Ich trage am liebsten Grau und Schwarz, außerdem Rot und die Beerentöne."

Das passt. Beerig rot wird nämlich auch ihre Haarfarbe. "Dieser Ton passt zu ihrem Typ, die Spitzen vorne färben wir in einem rauchigen Pink. Das ist heuer trendy, genauso wie pastellige Töne", sagt Gudrun Leitner. Auch Hellblond würde ihr gut stehen – vielleicht fürs nächste Mal!

Spitzbarts kurze Haare werden in Form geschnitten. "Bei Kurzhaarfrisuren sind besonders die Proportionen wichtig, die Haare müssen zur Kopfform passen", erklärt die Expertin. Sie zeigt der Kundin zwei verschiedene Arten des Stylings: ganz glatt zur Seite (die hellen Spitzen wirken, als wären sie extra beleuchtet) oder vorne aufgestellt. "In diesem Ausmaß bin ich noch nie verschönert worden", sagt Spitzbart. Bisher hatte sie eher wenig Zeit fürs Styling, "meine Tochter braucht jetzt schon länger als ich". Abgesehen von Jeans und Shirts und einem eher sportlichen Look trägt die 28-Jährige aber seit etwa drei Jahren auch Kleider.

Vorzüge betonen

"Was die Mode betrifft, ist sie eine natürlich-klassische Frau", sagt Enserer. Für die 1,62 Meter große Mama passen besonders gerade geschnittene Hosen (keine Dreiviertelhosen), Schuhe mit breiten Absätzen, eher kurze Oberteile, leicht taillierte Blazer und kurze Röcke und Kleider, nicht zu sehr ausgestellt. Bei gemusterten Teilen dürfe sie sich richtig austoben. "Das Wichtigste ist aber, dass sie ihre Vorzüge betont und nicht immer darauf schaut, was nicht passt", sagt die Typberaterin. Das sei unter anderem ihr wunderschöner Mund. "Den dürfen Sie ruhig mit Lippenstift betonen", sagen die Fachfrauen.

"Ob Haarlänge oder Farbe – je extremer die Frisur, umso eher braucht man ein starkes Make-up als Ergänzung, sonst wirkt man fast nackt", sagt Leitner. Wichtig seien auch die Augenbrauen – der Rahmen für das Gesicht. Während der Chemotherapie gingen sie aus, jetzt wurden sie in einem kühlen Ton gefärbt, genauso wie die Wimpern.

Töchterchen Eileen zeigte sich jedenfalls begeistert vom neuen Look der Mama. "Besonders die rosa Strähnen haben ihr gefallen", sagt Spitzbart, die laut letzten Tests wieder ganz gesund ist.

Vorher: Kurzes Haar, ungeschminktes Gesicht, Nachher: Cooler Kurzhaarschnitt in Beerenrot und glatt frisiert mit pinkem Schimmer

