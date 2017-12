Bad Zell holt die "Wagenlehner-Hexe" und ihre Geschichte auf die Bühne

Die Hexenmacher: Im Jahr 1730 fand im Mühlviertel der letzte Hexenprozess Österreichs statt, Wolfgang Aistleitner wird diese Tragödie 2018 als Theaterstück inszenieren.

Karin Gattringer schminkt Elisabeth Neulinger zur „Wagenlehnerin“. Bild: (BZ/2, Weihbold)

Wer weiß, was sich unter der Adresse Aich 48 in der Mühlviertler Gemeinde Bad Zell vor gut 280 Jahren zugetragen hat, den beschleicht beim Vorbeischlendern noch immer eine merkwürdige Traurigkeit. Magdalena Grillenberger (1666-1730) hat dereinst dort gewohnt, auf dem in dieser Gegend legendären "Wagenlehner-Gut". In dieser Zeit der heraufdämmernden Aufklärung waren Hexenprozesse passé, die katholische Kirche hatte die Inquisition, um Ketzer und Häretiker brutalst aus dem Weg zu räumen, längst abgeschafft. Trotzdem wurde der "Wagenlehner-Hexe" 1730 der Prozess gemacht. Ihre Peiniger erdrosselten sie nach unvorstellbar grausamer Folter und verbrannten die 64-Jährige auf dem Scheiterhaufen.

Wie es zu diesem vermutlich letzten Hexenprozess Österreichs kam, daraus hat der renommierte Laien-Schauspieler, Dramatiker und ehemalige Senatspräsident des Linzer Oberlandesgerichts Wolfgang Aistleitner das Theaterstück "Die Hexenmacher. Eine Familienausrottung" geschrieben. Ab 21. September 2018 wird seine Inszenierung nach der Idee der Bad Zeller Pädagogin und Autorin Zita Eder in der "Theaterhalle zu Zellhof" acht Mal aufgeführt. Rund 100 der insgesamt 3000 Bad Zeller wirken bei diesem dramatisierten Stück Zeitgeschichte vor, auf und hinter der Bühne mit.

"Kein Entrinnen mehr"

"Ich hatte von diesem Hexenprozess nichts gewusst und ich dachte, darüber sei auch nichts Neues zu sagen. Aber als ich erfuhr, dass das alles im 18. Jahrhundert stattgefunden hat, bin ich hellhörig geworden", sagt Aistleitner im Gespräch mit den OÖN. Die Ursachenforschung für derlei Verfolgung sei schwammig. Vom Lobbying der Mediziner gegen die im Volk verankerte Naturheilkunde bis zur verqueren Sexualmoral der katholischen Kirche mag, so Aistleitner, alles plausibel sein. "Ich behaupte aber", sagt der 73-Jährige, "dass der drohende Machtverlust durch die Aufklärung sowohl die weltliche als auch die kirchliche Seite zur Herstellung eines beträchtlichen Bedrohungsszenarios motiviert hat. Rechtzeitig, bevor es zu spät ist. Also erinnerten sie sich an die Hexenverfolgung." In einer Schlüsselszene kommen Staat und Kirche überein, in dieser Grausamkeit gemeinsame Sache zu machen. Aistleitner: "Ein autoritärer Staat neigt dazu, seine Gegner mit Gewalt abzuwenden. Das sehen wir heute am Beispiel der Türkei. Und ganz schlimm wird es, wenn es zu einer Kooperation von Staatsgewalt und Kirche kommt. Dann gibt es kein Entrinnen mehr." Die Ambivalenz der Kirche lässt Aistleitner in einer Annäherung an die Person des Jesuitenpaters und Hexenverfolgungs-Gegners Friedrich Spee auftreten, der dieser sich allmählich tatsächlich schuldig fühlenden Wagenlehnerin die Beichte abnehmen soll. Er verweigert ihr die Absolution, weil er keine Ahnung hat, von welchen Sünden er sie freisprechen soll.

Es ist Aistleitners viertes Stück, aber so schnell und quasi wie von selbst habe sich bisher noch keines geschrieben. Das lag auch an den komplett erhaltenen und transkribierten Verhör- wie Gerichtsprotokollen, die im Schloss Greinburg archiviert sind. Bei einem Casting im Sommer wurden die Mitwirkenden binnen zwei Tagen ausgewählt. Seit Herbst werden die 14 Szenen geprobt. Über zwei kurze Stunden wird sich der packende Stoff ausbreiten. Und das alles 300 Meter vom noch existierenden Kerker der Wagenlehnerin im Schloss Zell entfernt. Näher kann man Zeitgeschichte kaum kommen.

"Die Hexenmacher", ab 21. 9. 2018 in Bad Zell, Karten: 07263/7516, www.diehexenmacher.at

Der Fall der „Wagenlehner-Hexe“ in Bad Zell

Die gute Milchwirtschaft der Bäuerin Magdalena Grillenberger (die Wagenlehnerin, 1666–1730) machte trotz kleinem Viehbestand die umliegenden Bauern neidisch. Sie schrieben den Ertrag der Hexerei zu. Bald darauf brannte das Kreuzbergergut in Schönau, das Sibilla Wenigwieser, die Enkelin der „Wagenlehnerin“, anzündete, nachdem sie vom Großbauern vergewaltigt worden war. Unter Folter-Androhung entlockte man Sibilla das „Geständnis“, ihre Großmutter sei mit dem Teufel im Bunde. Nachts wurde die Wagenlehnerin samt ihren Kindern verhaftet. Ihre „verdächtigen Salben und Öle“ wurden beschlagnahmt. In den folgenden Tagen kerkerte man ihre gesamte Verwandtschaft ein. Unter Folter gestand die Wagenlehnerin absurdeste Dinge, wie den Hexentanz oder das Melken fremder Kühe. Am 7. November 1730 wurde sie wie ihre gesamte Familie nach eineinhalb Jahren der Tortur hingerichtet.

