"Austria second": Wie Stermann und Grissemann Trump überzeugen wollen

WIEN. "America first, but ..." - Europas Satiriker buhlen mit launigen Kurzvideos um die Gunst des neuen US-Präsidenten. Um Platz zwei bewirbt sich nun auch Österreich.

Christoph Grissemann und Dirk Stermann zeigen am 7. Februar ab 22 Uhr in ORF 1, warum Österreich hinter Amerika den zweiten Platz verdient hat. Bild: (ORF)

Den Anfang machten im Jänner die Niederlande: Die satirische Antwort der Holländer auf US-Präsident Donald Trump avancierte binnen Tagen zum viralen Klick-Hit. Nun wollen Dirk Stermann und Christoph Grissemann auf den Zug aufspringen.

In einem auf den amerikanischen Präsidenten zugeschnittenen Video präsentiert das Duo am Dienstag, 7. Februar, ab 22 Uhr in "Willkommen Österreich" die "liebliche Landschaft, die reiche Geschichte Österreichs, die schönen Traditionen, die berühmten Willkommenskultur und die großen Söhne (und ein, zwei Töchter) aus Sport, Unterhaltung und Politik".

"America first - Austria second", lautet die Devise. Über den genauen Inhalt hält man sich noch bedeckt, nur so viel: "It's gonna be great!" Man darf gespannt sein.

Nach der Ausstrahlung sehen Sie das Video selbstverständlich hier.

"Satiriker vereinigt euch"

Wie alles begann: Der TV-Satiriker Arjen Lubach (37) zeigte einen vierminütigen Film im Propagandastil die Leistungen der Holländer, die alles in den Schatten stellten, darunter etwa der beste Pony-Park der Welt. Neben Windmühlen darf der imposante Deich, der das Ijsselmeer vor den Gezeiten trennt, nicht fehlen: "Das ist eine großartige, großartige Mauer, das uns vor all dem Wasser schützt, das von Mexiko kommt."

Frei nach dem Motto "Late-Night-Shows Europas, vereinigt euch!", ließen Nachahmer nicht lange auf sich warten. Vor wenigen Tagen bewarb sich der Deutsche Jan Böhmermann in seinem Neo Magazin Royale um den zweiten Platz.

"Wer, wenn nicht wir, hätte eine dritte Chance verdient?", fragt Böhmermann. Mit zahllosen Seitenhieben zeigt der mehr als fünf Millionen Mal geklickte Film, warum die Deutschen den zweiten Platz verdient haben. Darunter Pietro und Sarah Lombardi, das Oktoberfest, FKK, die Mauer oder Angela Merkels Lächeln.

Und plötzlich will jeder den zweiten Platz: Die Schweitzer rühmen sich damit, ihre Frauen ziemlich schlecht zu behandeln und den Ku-Klux-Klan zu seiner Flagge inspiriert zu haben. "Donald, wir wollen nicht einmal dein Geld - wir haben es schon", heißt es am Schluss.

Auch Belgien steigt in den fröhlichen Reigen der Spott-Videos ein:

Nicht den zweiten, aber immerhin den dritten Platz beansprucht Litauen für sich. Der Gründungsvater hat die "verrückten Deutschen" schon zerstört, als das noch gar nicht im Trend lag. Mit einer Mauer aus Menschen habe man dann die Sowjetunion zertrümmert.

Einem europäischem Land den zweiten Platz zu geben, das wäre falsch - findet Marokko. Immerhin habe der Flüchtlingsstrom Europa schwach gemacht.

Die Portugiesen verweisen stolz darauf, dass ihr Gründer die Araber vertrieben habe und Sklaverei gäbe es in Portugal schon viel länger als in Amerika.

Hier gibt es eine Übersicht aller bisher erschienenen Videos: "Who wants to be second"

