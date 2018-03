Ausgezeichneter musikalischer Nachwuchs zeigt, was er kann

Beim "Prima la musica"-Abschlusskonzert am Freitag im Brucknerhaus Linz treten die talentiertesten jungen Musiker auf.

Trio Vinea: Hannah Friedl, Klara Gruber und Anna-Lena Killinger Bild: Land OÖ

"Bei den Bläsern sind wir besonders stark aufgestellt", sagt Birgit Hinterholzer, Organisatorin von "Prima la musica" und Geschäftsführerin von "Musik der Jugend". Das habe der Jugendmusikwettbewerb "Prima la musica", dessen 24. Landesbewerb in Perg und Schwertberg am vergangenen Samstag zu Ende gegangen ist, wieder einmal bewiesen.

Von 32 Blechblas-Ensembles haben es 14 geschafft, zum Bundeswettbewerb nach Innsbruck weitergeleitet zu werden, von 19 Holzblas-Ensembles wurden sieben unter die österreichweit besten gewählt. Am Ende wurden von 526 Musikern ab dem Alter von fünf Jahren 119 Ensemblemusiker und 48 Solisten zum Bundesbewerb entsandt. Damit gab es 167 dieser Weiterleitungen, das sind immerhin 34 mehr als im Vorjahr.

"Es geht darum, musikalische Talente in Oberösterreich zu finden, zu fördern und die Kinder zu motivieren, etwas Besonderes zu leisten", sagt Hinterholzer: "Diese Erfahrung, ein Programm bis zur Perfektion zu üben, ist immer eine unglaublich tolle Leistung."

Die herausragendsten dieser Leistungen werden beim Abschlusskonzert am Freitag um 17 Uhr im Großen Saal des Linzer Brucknerhauses noch einmal zu hören sein. In diesem feierlichen Rahmen ehrt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) auch die Landessieger, die es erstmals in jeder Kategorie gibt.

