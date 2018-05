Am 11. Juli steigt "ein echtes Hochqualitätsfestival" im Donaupark

Das von den OÖN präsentierte "Ahoi Full Hit of Summer" bringt unter anderem The National und Chvrches nach Linz.

"Ahoi"-Headliner: Matt Berninger, Sänger von The National Bild: EPA

"Es war ein großes Wagnis. Aber eines, das es wert war, einzugehen. Unsere Idee war, ein Festival zu machen, zu dem wir selbst gerne gehen möchten. Das ist uns gelungen", sagte Posthof-Musikchef Gernot Kremser beim gestrigen Pressegespräch anlässlich der dritten Ausgabe des von den OÖNachrichten als Medienpartner präsentierten "Ahoi Full Hit of Summer"-Festivals. Am 11. Juli gastieren nach Sigur Rós 2016 und Arcade Fire im Vorjahr wieder hochkarätige Acts an der Donaulände.

Headliner ist das für seine episch-düsteren Rockhymnen bekannte Quintett The National aus Ohio. Erst kürzlich wurde die Band um ihren charismatischen Sänger Matt Berninger für ihr aktuelles Album "Sleep Well Beast" mit einem Grammy-Award ausgezeichnet. Dazu kommen das schottische Electropop-Trio Chvrches, der britische Soul-Newcomer Moses Sumney und das Rock’n’Roll-Duo Deap Vally. Den bereits um 14 Uhr startenden Festivaltag eröffnet Dream Wife. Ein Line-up, mit dem Kremser glaubt, eine Nische besetzt zu haben: "Wir verstehen uns nicht einfach als weiteres Rock- oder Electro-Festival. Wir sind ein echtes Hochqualitätsfestival!"

Vergangenes Jahr sei man zum "bestorganisierten Festival des Landes" gewählt worden. Auch habe die Polizei im Verlauf der Konzerte kein einziges Mal tätig werden müssen, alles sei extrem ruhig und gesittet verlaufen. Diesen Level gelte es zu halten. Auch heuer wird kostenlos Trinkwasser ausgeschenkt. Kinder unter acht Jahren dürfen gratis auf das Gelände und können sich im "Kuddelmuddel"-Bereich austoben.

Party im Brucknerhaus-Foyer

Für alle Nachtschwärmer, die nach Festivalende (gegen 22.40 Uhr) noch motiviert sind, öffnet das Brucknerhaus seine Pforten. Das Foyer mutiert bis in die frühen Morgenstunden zur "Red Bull Music Stage", auf der unter anderem das progressive Hip-Hop-Trio Young Fathers aus Edinburgh auftreten wird. (ll)

Tickets: Karten für das "Ahoi Full Hit of Summer"-Festival am 11. Juli an der Linzer Donaulände gibt es unter anderem bei der OÖN-Tickethotline unter Tel. 0732 / 7805 - 805 sowie in den OÖN-Verkaufsstellen Linz, Wels und Ried. Tickets für die nächtliche "Red Bull Music Stage" im Brucknerhaus sind für Open-Air-Besucher kostenlos

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema