Alte Theaterbretter in neuem Kleid

Der Dilettanten Theaterverein 1812 Kremsmünster gehört zu den ältesten Amateurtheatervereinen Österreichs. Seit 205 Jahren wird hier beinahe ohne Unterbrechung auf hohem Niveau Theater gespielt.

Theater-Obmann Günther Pakanecz, Landeshauptmann Josef Pühringer, Kulturreferentin Dagmar Fetz-Lugmayr, Bürgermeister Gerhard Obernberger, Sängerinnen des Chors (v. l.) Bild:

Nach gut einem Jahr Bauzeit steht das Haus am Tötenhengst wieder wie neu da, ohne sein traditionelles Gesicht verloren zu haben. Um knapp 3,3 Millionen Euro nahm das Architekturbüro Kroh und Partner eine sensible Generalsanierung vor. Der Bau dient künftig nicht nur als Theater-, sondern auch als Seminarhaus.

Landeshauptmann Josef Pühringer, einst in Traun Theateramateur, eröffnete am Samstag das Gebäude mit einer launigen Ansprache – noch im Zeichen von Jetlag und vom USA-Erfolg des Bruckner Orchesters. Theaterobmann Günther Pakanecz kündigte für 4. März die erste Premiere an: Nestroys "Der Zerrissene", Schauspieler Rudolf Kautny gab dazu ein großartiges Couplet zum Besten. Unter den Gästen: Abt Ambros Ebhart, der das Haus segnete, Konrad Fleischanderl (Schloss Kremsegg) und Vereins-Mäzen Axel Kühner. (att)

