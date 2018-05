Als junge Steyrer nicht lockerließen

Im Film "Jedem Dorf sein Underground" erzählt Jakob Kubizek, wie sich in Steyr eine willige Jugendtruppe das Kulturzentrum "röda" erkämpfte. Jetzt läuft sein Film im "Star Movie" Steyr, Premiere ist dort am 1. Juni.

Der Geruch von kaltem Rauch, Bier und Schweiß: wie man in Steyr abgefeiert hat. Bild:

Wer in Steyr aufwächst, lernt schon als Jugendlicher, dass es hier Kräfte gibt, die nicht kontrolliert werden können", heißt es im Dokumentarfilm "Jedem Dorf sein Underground" (mehr unten).

Die Arbeit von Regisseur und Musiker Jakob Kubizek handelt von der aufregenden Entstehung des heutigen Steyrer Kulturzentrums "röda". Und das Zitat bezieht sich tatsächlich auf Elementares: das Hochwasser 2002, das im "röda" bloße Verwüstung hinterlassen hat.

"Etwas überspitzt gesagt, fühlt sich die Geschichte, die ich erzähle, schon nach etwas Biblischem an. Anfangs gab es eine Herbergssuche, die Suche nach einem Platz, an dem du dich als Jugendlicher verwirklichen konntest. Wir haben uns das alles aufgebaut, dann aber kam die große Flut und putzte alles weg", sagt Kubizek (Jahrgang 1979). Er war Teil der willigen, angenehm unbequemen, schillernden Jugendbewegung, die sich so lange auf die Füße stellte, bis ihr 1997 das "röda" gehörte, eine frühere Tischlerei. Vor diesem Aspekt betrachtet, waren die "unkontrollierbaren Kräfte" also auch die Jungen.

Und sie forderten die biblischen Werte. Ausgerechnet an einem Allerseelentag in den 90ern gingen sie auf die Straße, besser gesagt auf den Steyrer Stadtplatz. Es heiße, sagte eine Demonstrantin, dass man in der Schule fürs Leben lerne. "Aber warum versteht keiner, dass ich jetzt schon leben will?" Der anwesende ÖVP-Politiker, der Trenchcoat und Schnauzer trug, sagte, er habe Verständnis für die Sache, aber nicht für den "heiligen" Termin. Doch genau dieser Aktionismus war es, der den "Hunger" nach Kultur, einem Platz für sie, stillen sollte.

Doch "Jedem Dorf sein Underground" erzählt viel mehr als eine reine Stadtgeschichte. Das Werk dokumentiert Popgeschichte – von (Post-)Grunge bis HipHop, von den Skatern bis zu den Sprayern –, die Stilgeschichte

der 90er, als Haare "gachblond" oder zu "Dreads" verfilzt waren, sowie eine besondere Jugendkultur –

eine des Tuns.

Die Konsequenz ist geblieben

Kubizek: "Was mich immer stärker interessiert hat, war der Umstand, dass sich Jugendliche heute, wo man täglich zahlreiche Streaming-Links geschickt bekommt, eines gar nicht mehr vorstellen können:

Um früher neue Musik entdecken zu können, hast du irgendwo hingehen oder selbst etwas organisieren müssen, was mit großem Aufwand verbunden war."

An den Menschen, die damals mit angepackt haben und die Kultur vom Hobby zum Beruf gemacht haben, erkenne er bis heute eine "gewisse Konsequenz, ein Dranbleiben, den Glauben daran, dass etwas, wenn man lange genug dabei bleibt, auch funktionieren kann". Sein Wunsch ist daher, dass so viele Junge wie möglich den Film sehen. Dass sich neue, unkontrollierbare Kräfte formen mögen.

HINTERGRUND, PREMIERE UND MEHR

Zum Film: „Jedem Dorf sein Underground“ entstand anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums 2007 des Kulturhauses röda (re.). Regisseur Jakob Kubizek war selbst Teil der Jugendbewegung, der er darin ein Denkmal setzt. Knapp 300 Stunden Material hat er dafür recherchiert und digitalisiert.

Zum Regisseur: Jakob Kubizek produzierte u. a. für den ORF „Ochs im Glas“ und Videos für Naked Lunch

und Kreisky.

Am 1. Juni zeigt Kubizek „Jedem Dorf sein Underground“ im Starmovie Dietach/Steyr, 19 Uhr. Dort läuft der Film dann regulär. www.starmovie.at

Im röda selbst spielen bald die Bands „Gewürztraminer“ (Gipsy-Jazz und mehr, 30. 5.) und das Jazz-Trio „hi2u“ (1. 6.). roeda.at, ticket@roeda.at



