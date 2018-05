Als Zweijähriger tauschte er Matchbox-Autos gegen die Geige

Gypsy-Großmeister Roby Lakatos ist am Mittwoch (30. Mai) im Atrium in Bad Schallerbach zu erleben

Roby Lakatos Bild: privat

Es ist ein "Gypsy-Gipfeltreffen" der Geigenvirtuosen, wenn der gebürtige Ungar Roby Lakatos (53) am 30. Mai mit Sandro Roy und dem Jermain Landsberger Trio in Bad Schallerbach aufspielt.

OÖNachrichten: Sie wurden in eine Musikerfamilie hineingeboren. Wie haben Sie Ihre Kindheit in Erinnerung?

Roby Lakatos: Meine ganze Kindheit hat sich um Musik gedreht. Jeder in meiner Familie hat musiziert, mein Vater, Großvater, Bruder etc. Ich bin ein Nachfahre von János Bihari, des großen ungarischen Gypsy-Geigers und Komponisten, in der siebten Generation.

Wie alt waren Sie, als Sie mit dem Geigenspiel begonnen haben?

Ich war zwei Jahre, als ich statt mit Spielzeug und Matchbox-Autos mit der Geige zu spielen begann – und auf ihr. Ich habe immer die Aufnahmen meines Vaters auf dem Plattenspieler gehört und versucht, seine Musik zu kopieren, weil ich wie er sein und spielen wollte.

Haben Sie nach Gehör gespielt?

In den sehr frühen Jahren schon. Mit fünf Jahren hat mich mein Vater zum Geigenprofessor gebracht. Da hatte ich keine andere Chance, als mit den Noten vertraut zu werden.

Wie ging es Ihnen mit diesem vielleicht etwas anderen Weg des Musizierens?

Ich habe als Lehrling in der Band meines Vaters gespielt, seit ich neun Jahre alt war. So habe ich die Gelegenheit gehabt, seine Musik jeden Tag zu hören. Sie ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Das ist die Basis meines alten Gypsy-Repertoires.

Wie denken Sie über die gängigen Methoden der Musikerziehung?

Leider gibt es diese alte Möglichkeit, als Trainee in ganz jungen Jahren in einer Band zu spielen, nicht mehr. Früher war der Musikunterricht strenger und rigoroser, vor allem in Osteuropa, weil man Musik als Beruf angesehen hat, nicht nur als Hobby wie heutzutage.

Yehudi Menuhin hat Sie in die großen Konzertsäle eingeladen, nachdem er Sie in einem Restaurant spielen hörte. Erinnern Sie sich an seine ersten Worte?

Ich habe ihn in Brüssel im Restaurant "Les Ateliers de la Grande Île" getroffen, und seine ersten Worte waren: "Hello, Roby! Schön, Sie kennen zu lernen. Ich habe eine Menge von Ihnen gehört."

Sie sind ein universeller Musiker. Wie bewerten Sie die Unterteilung musikalischer Stile in Klassik, Jazz, etc.?

Die Leute bezeichnen mich wahrscheinlich aufgrund meiner speziellen Bogen-Technik als universellen Musiker. Sie spielt eine große Rolle, um die verschiedenen Stile – Klassik, Jazz, Gypsy – auf diese unverwechselbare Art zu spielen. Ich freue mich sehr auf das Konzert mit dem jungen Sandro Roy und dem großartigen Jermaine Landsberger Trio in Bad Schallerbach.

Info: Atrium Europasaal, 30. Mai, 19.30 Uhr, Karten: 07249/420 710, www.musiksommerbadschallerbach.at

Zur Person

Roby Lakatos wurde 1965 in Budapest geboren. Er ist ein Nachfahre des legendären Roma-Violinisten und Komponisten János Bihari (1764– 1827).

Nach seinem Studium am Béla Bartók Konservatorium in Budapest spielte er von 1986 bis 1996 mit seinem Ensemble in einem Brüsseler Restaurant Gypsy-Jazz. Weltstar Yehudi Menuhin entdeckte ihn und ebnete ihm den Weg zur internationalen Karriere.

Im März 2004 erhielt er eine Einladung nach London zu dem Festival „Genius of the Violin“, hier trat er an der Seite von Maxim Vengerov mit dem London Symphony Orchestra auf.

Roby Lakatos hat 12 Alben veröffentlicht und einen Exklusivvertrag bei der Deutschen Grammophon.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema