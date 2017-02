80 Stunden live: Wo der ORF schon vor der Ski-WM ein Weltmeister ist

Kein anderer TV-Sender berichtet derart ausführlich von der Ski-WM. Nicht alle freut’s.

Der ORF überträgt aus St. Moritz mit 13 eigenen, zusätzlichen Kameras und entsendet 90 Mitarbeiter. Bild: ORF

78, 79, 80 – Jawolll, neue Bestzeit!!! Lange bevor sich die rot-weiß-roten Fern-Seher von den 27 nominierten Damen und Herren der besten Ski-Nation der Welt besonders viele Medaillen erhoffen, hat der ORF eine Bestmarke aufgestellt. 80 Stunden Liveberichterstattung von der Alpinen Ski-Weltmeisterschaft vom 6. bis 19. Februar im Schweizer Nobelskiort St. Moritz – diese Bestmarke erreicht keine der 30 TV-Stationen (15 davon aus St. Moritz), denen dieser sportliche Bewerb Sendezeit wert ist. Selbst im Schweizer Fernsehen begnügt man sich mit 72 Stunden. Viele Gebührenzahler können diesen enormen Aufwand nicht nachvollziehen. "Wir haben einen großen Zuspruch und müssen schauen, wie viel Sendefläche wir generieren können, ohne die Leute zu nerven", begründet ORF-Sportchef Hans-Peter Trost den großen Aufwand. 90 Mitarbeiter entsendet der heimische Staatsfunk in die Schweiz, 13 eigene Kameras sind im Gepäck.

2,5 Millionen Euro Budget

Die Frage, ob mehr Sendezeit auch mehr Werbeflächen und damit eine höhere finanzielle Abfederung des St.-Moritz-Budgets von 2,5 Millionen Euro bewirken könnte, verneint Trost: "Bei der Werbezeit sind wir an gesetzliche Vorgaben gebunden."

Der hohe Stellenwert des Skirennlaufs im Vergleich zu unseren Nachbarn lässt sich am Personaleinsatz ablesen. Der ORF schickt vier Kommentatoren (Oliver Polzer und Thomas König bei den Herren, Peter Brunner und Ernst Hausleitner bei den Damen), die von den Co-Kommentatoren Armin Assinger, Hans Knauss, Thomas Sykora, Benjamin Raich und Alexandra Meissnitzer unterstützt werden. Diese sind für Vorberichte und Analysen zuständig. Mit 300 bis 600 Euro Tagesgage wird das Quintett der Fachleute vom ORF eher gering entlohnt. Das "große Geld" kommt hier von den Kopf-, Brust- oder sonstigen Sponsoren von Assinger und Co.

Die Schweizer Kollegen begnügen sich dagegen mit zwei Kommentatoren-Paaren, beim ZDF wurden lediglich ein Kommentator und als Co. der ehemalige Skirennläufer Marco Büchel für sämtliche Rennen abgestellt. Beim Spartensender Eurosport begnügt man sich in der Hauptsache mit der Übertragung der Rennen.

Wie groß die Unterschiede der einzelnen Fernsehstationen in der Live-Berichterstattung sind, zeigt sich am Beispiel der Übertragungszeiten am 8. Februar. An diesem Tag findet der Herren-Super-G und ein Trainingslauf zur Damenabfahrt statt. Der ORF setzt sich hier mit 7.05 Stunden (inklusive einer Pressekonferenz auf ORF Sport+) vor dem SRF (5.30 Stunden) und Eurosport (4.30 Stunden) durch. Abgeschlagen Letzter ist das ZDF mit einer Übertragungszeit von 1.45 Stunden.

Die Ski-WM in St. Moritz im Free-TV

Der ORF überträgt rund 80 Stunden live – neben den Rennen auch Trainings, Vorschauen, Analysen, Medaillenvergaben, Studiosendungen. Auf ORF Sport+ werden auch wichtige Pressekonferenzen und Wiederholungen der Rennen gezeigt.

Der ORF ist mit 90 Mitarbeitern und 13 eigenen Kameras in St. Moritz. Vier Kommentatoren und 5 Co-Kommentatoren bestreiten die Rennen, Moderator ist Rainer Pariasek.

Beim ZDF geht man genügsamer an die Weltmeisterschaft heran. Im Zweiten Deutschen Fernsehen verzichtet man völlig auf zusätzliche WM-Sendungen abseits der Rennen. In Summe werden rund 35 Stunden gesendet.

Ein Moderator, ein Kommentator und mit dem ehemaligen Liechtensteiner Skirennläufer Marco Büchel auch nur ein Co-Kommentator. Erst 15 Minuten vor Rennbeginn beginnt die jeweilige Übertragung.

Der SRF (Schweizer Rundfunk) bringt von der Ski-WM im eigenen Land 72 Stunden Liveübertragungen. Gezeigt werden neben den Rennen auch die Abfahrtstrainings, Medaillenübergaben und Hintergrundberichte aus dem Nobelskiort.

Der Schweizer Sender überträgt die Weltmeisterschaft zur Gänze auf dem Kanal SRF 2. Es gibt nur zwei Kommentatoren-Teams, diese bestreiten sämtliche Rennen.

Der Spartensender Eurosport berichtet ebenfalls großflächig von der WM. Rennen und Trainings werden live übertragen, dazu gibt es viele Wiederholungen im Laufe des Tages. Macht in Summe rund 60 Stunden Live-Berichterstattung.

3 Fragen an ... Hans Peter Trost, Sportchef ORF

Der gebürtige Wiener übernahm diese Führungsfunktion im Juli 2009 von Hans Huber.

1. Ski-WM in St. Moritz, Biathlon-WM in Hochfilzen und Nordische WM in Lahti – auf den ORF-Sport kommen harte Zeiten zu. Auf die Nicht-Sportfans auch. Zeigt der ORF zu viel Sport?

Was unser Personal betrifft, kennen wir nur harte Zeiten, wir sind ziemlich ausgebucht. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir zu viel senden. Das Zuschauerinteresse ist enorm, Schladming brachte mit 1,9 Millionen Zusehern einen Rekord. Und sogar den Sport am Sonntag nach Kitzbühel sahen noch 500.000 Menschen.

2. Es gibt aber nicht wenige Beschwerden, dass Countdowns, Analysen und die Kommentare der Ex-Skirennläufer eher verkrampft wirken.

Bei uns rufen auch immer wieder welche an. Da wird halt jeder zum Ski-Experten. Ich habe gestern Analysen bekommen, die zeigen, dass unsere Co-Kommentatoren ausnahmslos beliebt und kompetent sind. Alle haben sich sprachlich verbessert. Und sie können auch was. Ein Knauss stürzt sich die Streif hinunter, der Goldberger springt über die Schanzen – was sollen die dabei inhaltlich Schönes reden? Und das bei einer Tagesentschädigung von 300 bis 600 Euro. Bei uns wird niemand Millionär.

3. Das ZDF überträgt aus St. Moritz nur die Rennen. Ist das für den ORF denkbar?

Wir haben einen hohen Zuspruch und müssen schauen, wie viel Fläche wir generieren können, ohne jemanden zu nerven. Wir müssen diesen Mehraufwand betreiben, weil wir aus der Schweiz nicht viel bekommen, das wir bei uns nehmen können.

